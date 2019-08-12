Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Senegal arasında oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hidayet Türkoğlu, milli takımın çok iyi çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Umarım herkes ailesiyle güzel bir tatil geçirir. Bugün de şans bulan herkes formanın hakkını en iyi şekilde vermeye çalıştı. Çin'e gitmeden önce herkes bu takımın parçası olmak için canla başla mücadele ediyor. Bütün sporcu arkadaşlarımı kutluyorum. Milli formanın bilincindeler. Çok iyi mücadele sergiliyorlar. Sakatlarımız iyileştiği zaman en hazır biçimde inşallah Çin'e gideriz. Umarım ülkemizi gururlandıracak bir sonuç elde ederiz. Çin'deki şampiyonayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Turnuvaların atmosferinin farklı olduğunun altını çizen Türkoğlu, "Belki ABD'nin grubumuzda olması değişik düşünmemize neden olabilir ancak turnuvalara maç maç bakılır. Önemli olan ne kadar hazır gideceğimiz. Güzel bir atmosfer yakalarsak her sonucu yakalayabiliriz." diye konuştu.