Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Hidayet Türkoğlu: Hedefimiz 2027 Dünya Şampiyonası'nda Katar'da olabilmek!

        Hidayet Türkoğlu: Hedefimiz 2027 Dünya Şampiyonası'nda Katar'da olabilmek!

        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2027 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yer almayı hedeflediklerini belirterek, milli takımın bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 15:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Hedefimiz 2027 Dünya Şampiyonası'nda olabilmek!"

        A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu açıklamalarda bulundu.

        Oynanacak iki maçın hem teknik heyet hem de oyuncular açısından taşıdığı önemin farkında olduklarını aktaran Türkoğlu, "Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiğimiz ikincilikten sonra milli takımımızın pencerelere başladıkları süreçten bu yana gösterdikleri basketbol gerçekten bizleri gururlandırıyor. Önümüzdeki iki maçın da anlamını gerek sayın hocamız gerekse bütün sporcu arkadaşlar ne kadar önemli olduğunun bilincindeler. Bu iki maçı kazandığımız takdirde hem grubu lider bitirmemiz hem de öbür grup aşamasında da çok avantajlı duruma geleceğimizin farkındalar. Toplandıklarından bu yana gayet iyi hazırlandıklarını biliyoruz. İnşallah 2 Temmuz'da Bosna Hersek'te daha sonra 6 Temmuz'da burada Sinan Erdem Spor Salonu'nda Türk halkının önünde inşallah iki galibiyeti de alıp önümüzdeki eşleşeceğimiz grupta daha avantajlı duruma geleceğiz. O yüzden yönetimsel olarak her zaman hem hocamızın hem de sporcularımızın yanındayız. İnşallah ülkemizi gururlandıracak, bizleri gururlandıracak başarıyı elde ederler. Hedefimiz 2027 Dünya Şampiyonası'nda Katar'da olabilmek. O yüzden sporcularımızın şu an maça olan hazırlıkları bize her zaman onlara olan güvenimizi her zaman en üst seviyede tutmuştur. Onlar da sorumlulukların bilincindeler. İnanıyorum ki bu iki maça da o özveriyle, o bilinçle sahaya çıkıp inşallah karşılaşmaları kazanıp ülkemizi gururlandıracaklar. Yönetimsel olarak her zaman onların destekçisiyiz. İnşallah hep beraber güzel bir sonuçla ikinci gruba biraz daha avantajlı başlarız. Sonuçta hepimizin hedefi Türk basketbolunu her ortamda en iyi şekilde temsil edebilmek. Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda milyonları gururlandıracak bir başarı elde ettiler. İnşallah bu pencerelerde ilk hedef Dünya Şampiyonası'na gidebilmek, daha sonra da orada inşallah tekrar ülkemizi gururlandıracak başarıyı elde edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

        "KULÜPLERİMİZ NEREDEYSE ARTIK HER YIL BİR ORGANİZASYONDA FİNAL OYNAYACAK NOKTASINA GELDİ"

        Son dönemde Avrupa basketbolunda Türk takımlarının elde ettiği başarıların doğru yapılanma ve isabetli kadro planlamalarının bir sonucu olduğunu belirten Başkan Türkoğlu, "Türk basketbolunun her anlamda, sizin de söylediğiniz gibi hem milli takımlar anlamında hem de son sekiz yıla baktığınız zaman kulüplere burada gerçekten ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü bu zamana kadarki elde edilen bütün başarılar kulüplerimizin doğru yapılanması ve doğru kadrolar sonucunda elde edilmiş başarılardır. Biz de sadece ülke basketbolunu yöneten insanlar olarak kulüplerimizin bu başarılarının yanında her zaman onları destekleyen, onlarla gurur duyan bir yönetim olduk. Ama bütün kredi her zaman kulüplerimizin yapmış olduğu doğru işlerin sonunda gelen başarılardır. Son sekiz yıla baktığınız zaman ülkemize gerçekten Avrupa'nın en büyük kupaları geldi. Kulüplerimiz neredeyse artık her yıl bir organizasyonda final oynayacak noktasına geldi. Bu anlamda kulüplerimizi gerçekten tebrik etmek istiyorum. Geçen yıldan itibaren de milli takımımızın da elde etmiş olduğu başarı ister istemez ülke basketbolu olarak hem kulüpler hem milli takım anlamında da çok değerli bir noktaya geldi. Bu anlamda milli takımı ve bütün sporcularımızı canı gönülden kutluyoruz. Kulüplerimiz inşallah aynı istikrarla devam ederler. Çünkü şu an Avrupa ya da dünya basketboluna baktığınız zaman milli takımlar anlamında en üst noktalardayız. Kulüpler anlamında da şu an baktığınız zaman gerçekten en üst noktadayız. İnşallah bu süreç uzun yıllar böyle devam eder. Çünkü gerçekten doğru yatırımlar yapılıyor. Kulüplerimizin değerli başkanları kulüplere önemli yatırımlar yapıyorlar. Taraftarlarımız deseniz neredeyse her koşulda kulüplerimizi destekleyen noktadayız. O yüzden ülke olarak bu noktaya gelmemiz bizim için çok değerli. Sizler de bu süreçleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz medya olarak. Bu anlamda da bizim için çok değerli. Dediğim gibi inşallah bu başarı grafiğimiz hem milli takım anlamında hem de kulüpler anlamında devam eder. Çünkü gerçekten ülke olarak bu başarıları basketbolseverler açısından çok kıymetli buluyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 25 Haziran 2026 (Siber Saldırılarda Yeni Dönem: Kargo Mesajlarına Dikkat)

        PTT-HGS sayfasının sahtesini yaptılar. Zararlı yazılımla telefona sızdılar. 101 milyon kişisel veri ele geçirdiler. Reklamı kapatırken telefona sızdılar. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Habertürk Muhabiri Arzu Kaya ve Siber Güvenlik Uzmanı Dr. Soner Çelik yanıtladı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        İkinci yeğen mutluluğu
        İkinci yeğen mutluluğu
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!