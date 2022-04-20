Hikmet Karaman: 78. dakikada dikkat çekici bir olay var

Abdullah Avcı karşılaşmayla ilgili, "Kayserispor, buraya gelirken ligde rahatlamış, kupayı hedef koymuş ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı elemiş bir takım. Burada da çok fantastik bir maç oynadık. 2-0'dan geri döndüğümüz maça göre hazırlandık" dedi.

Abdullah Avcı ayrıca lig ve kupayla ilgili olarak, "Taraftara teşekkür ediyorum, bu oyuna sadık çıktılar. Sabır gösteriyorlar, destek oluyorlar. Beraber bu zamana kadar geldik. Beraber sevindik. Üzüntülerimiz yok gibi. Mutlu sona az kaldı" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Hikmet Karaman, mücadelenin ardından A Spor'a konuştu.

Son dakikalarda yenilen golde bireysel hata olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Buraya kadar getirmişken o golü yemememiz lazım. Golde bireysel hata yaptık. Trabzonspor, bu ligin çok önemli bir takımı. Hem mevcut kadrosu hem de ligdeki konumu ve puan farkı ortada.

78. dakikada direkt Cardoso'ya bir pozisyon var. Bizim oyuncu düşse kesin penaltı. Dengesi bozuluyor ve vuramıyor. Bizim oyuncumuz orada penaltıyı alabilirdi. Orada dikkat çekici bir olay var.

Maç 180 dakika. Kendi sahamızda, taraftarımızla ve şehrimizde oynayacağız. Şansımız yüksek. Ama bunu iyi değerlendirmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

Karaman, düzenlenen basın toplantısında, eşleşmenin 90 dakikalık ilk bölümünü 1-0 mağlup bitirdiklerini belirterek, "Ancak ikinci bir 90 dakika var. Kendi sahamızda, şehrimizde, seyircimiz, önünde oynayacağız. Skoru alıp finale kalabiliriz." dedi.

Trabzonspor ile 3 maç oynadıklarını ifade eden Karaman, "Bu maçlar, analizler, rakibin oyunu, bizim topu kaptığımızda yapmamız gerekenler... Bütün bunları bir araya getirip, maç gününe kadar takımı, kendimizi geliştirip, mutlak suretle finale kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.