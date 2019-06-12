Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'un bugünkü olağanüstü genel kurulda söylediği "Kulüpler Birliğinden gelen yazıda 18 Haziran’da toplantı var deniliyor. Toplantının gündemi yayıncı kuruluşun ödeme talebini görüşmek üzere. Şu an yayıncı kuruluş çıkmak istiyor. Federasyona diyor ki, ben satış yapamıyorum zarar ediyorum" sözleri için yeni açıklama geldi. Konyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Hilmi Kulluk’un Olağanüstü Genel Kurulda delegelerimize hitaben yaptığı konuşma sırasında yayıncı kuruluşla ilgili sarf ettiği sözler farklı bir mecraya çekilmiştir. Konuyla ilgili Başkanımızın yaptığı açıklama şöyledir:

'Bugün gerçekleştirdiğimiz Olağanüstü Genel Kurul’da delegelerimize teşekkür konuşması yaptığım sırada tahmini bütçe üzerine sorulan bir soru üzerine Beinsports’un en büyük gelir kalemimiz olduğunu, ancak yayıncı kuruluşun kulüplere taahhüdünü ‘ödememe talebi’ ile karşı karşıya kaldığımızı, bu nedenle Kulüpler Birliği’nin bu gündemle başkanları toplantıya davet ettiğini ifade ettim. Konuşmamda harfi harfine söylediğim ve çarpıtılan cümlem aynen şöyledir. “Belki öyle bir gün gelecek ki bu gelirler de gelmeyecek. İş daha da kötüye gidecek. Bizim buradaki en büyük gelirimiz Digitürk şimdi o bile bakın ben BURADAN ÇIKARIM BELKİ diyor.'

Kamuoyunda yer aldığı gibi Beinsports Türk futbolundan çıkmak istiyor şeklinde bir beyanım yoktur. Sadece bizim değil, diğer 18 kulübün en büyük gelir kaynağı olan Beinsports’un mevcut durum göz önüne alındığında böyle bir ihtimali düşünebileceğini ifade ettim. Dolayısıyla genel kurulumuzda Beinsports grubunun bu talebiyle ilgili gerçekleşecek olan Kulüpler Birliği toplantısından bahsettim. Basına yansıyan tartışmaları takip ediyorum ancak meselenin özü budur. Söylediklerim ortadadır. Konunun medyada yer aldığı şekilde tartışılması bu konuyu farklı bir şekilde yansıtanların sorunudur.”