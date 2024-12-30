Hindistan'dan uzay araştırmalarındaki rolünü pekiştirecek kritik adım

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), uzayda bağlantı (docking) testini gerçekleştirdi. Bu test, Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), uzay teknolojileri geliştirme ve uygulama alanında önemli bir adım attı. Özellikle son yıllarda, Ay'a iniş misyonları ve Güneş araştırmaları gibi projelerle dikkat çekiyor. 23 Ağustos 2023'te Hindistan, ISRO tarafından Ay'ın güney kutbu bölgesine bir uzay aracını başarıyla indirerek Ay'a inen dördüncü ülke olmuştu.

GÜNEŞ'İN YÖRÜNGESİNE UZAY ARACI YERLEŞTİREN İLK ASYALI ÜLKE Ayrıca, 2 Eylül 2023 tarihinde Hindistan, ilk Güneş misyonu olan Aditya L1 uzay aracını başarıyla fırlattı. Bu görev, Güneş'in yörüngesine uzay aracı yerleştiren ilk Asyalı ülke olma unvanını Hindistan'a kazandırdı. *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.