2001 yılında ilk filmiyle gösterime giren Hızlı ve Öfkeli serisi dünden bugüne geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. İki yıl arada sonra Hızlı ve Öfkeli serisinin onuncu filmi beyaz perdeye girmeye hazırlanıyor. Güçlü isimlerle oyuncu kadrosunu güçlendiren Hızlı ve Öfkeli 10’un ne zaman çıkacağı merak edilen konular arasında. İşte filmin oyuncu kadrosu ve vizyona giriş tarihi ile ilgili bilgiler…