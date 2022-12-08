Hollanda Arjantin 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçı için artık beklenen tarih geldi çattı. Lionel Messi ile Virgil van Dijk'ın düellosuna sahne olacak mücadeleye ilişkin en çok araştırılan; Hollanda Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevaplarını bir araya getirdik...