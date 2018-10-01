Hollanda basını, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilerek bir şok daha yaşamasının ardından Phillip Cocu'yla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Van Hooijdonk'tan da dikkat çeken sözler geldi
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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olması sarı-lacivertli camiada deprem etkisi yaratırken Cocu'nun işi iyice zorlaştı.
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Cocu'nun ülkesi Hollanda'dan da maçla ilgili birçok yorum geldi. Haberlerde Cocu'nun Fenerbahçe'den ayrılmaya yakın olduğu belirtildi. İşte bazı yorumlar:
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Football Orange sitesi, “Utanç verici skorun ardından Cocu uçurumun kenarında” başlığını kullandı. Cocu’nun maç öncesi ligde sondan ikinci sırada olan bir takıma karşı farklı yenildiği dile getirildi.
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NUSPORT da, “Cocu, Fenerbahçe’nin umutsuzca yenilgisinden sonra ciddi anlamda baskı altında” başlığını yazarken, Hollandalı teknik adamın bir kez daha kötü bir mağlubiyet aldığını vurguladı.
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FC Update sitesi de, “Cocu, utanç verici yenilgi sonrası, tehlike altında” ifadelerini kullandı. Haberin detayında da Fenerbahçe’nin 14. sırada olduğu, sadece ligde değil Avrupa’da da kötü durumda olduğu aktarıldı.
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Sportnieuws ise, Cocu’nun ayrılığa yakın olduğunu ima ederek, “Cocu, aldığı kötü yenilgi sonrası Hollanda’ya dönüş biletini hemen hemen garantiledi” yorumunu yaptı.
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NOS televizyonu da, “Cocu kötü yenilgi sonrası ayrılık noktasına yaklaştı” ifadelerini tercih etti.
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Telegraaf Gazetesi de geniş yer vererek, “Cocu’nun şansı düştü. Cocu, Fenerbahçe’de çok kötü bir başlangıç yaptı” değerlendirmesinde bulundu.
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VoetbalPremieur ise, “Cocu için büyük problemler: 3-0’lık yenilgi sonrası Fenerbahçe düşme hattına geldi” diye yazdı. (Skorer)
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VAN HOOIJDONK: BURASI PSV DEĞİL!
Hollandalı teknik adamla ilgili bir yorum da vatandaşı ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Pierre van Hooijdonk'tan geldi.
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Hollandalı efsane, ülkesinde yayın yapan NOS televizyonunda katıldığı Studio Voetbal programında Cocu'nun takımdaki geleceğinden artık korktuğunu dile getirirken şu ifadeleri kullandı:
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"Cocu, PSV Eindhoven'da da vasat bir başlangıç yapmıştı. Ancak orası Herdgang (PSV'nin antrenman tesisleri) değil.
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Cocu, bir anda İstanbul'un göbeğinde trafik polisi olmayı seçti. Dolayısıyla aradaki zıtlık çok büyük."
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