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Honda'nın hidrojen teknolojisi uzaya taşınıyor

Honda hidrojen teknolojilerindeki deneyimini Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) iş birliği ile uzaya taşıyacağını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, Honda ve JAXA, uzay araştırmalarındaki sabit istasyonlar ve mobil görevliler için oksijen, hidrojen ve elektrik sağlamak üzere tasarlanan projede ‘dolaşımlı yenilenebilir enerji sistemi’ için ortak fizibilite çalışmasına başlıyor. Çalışma kapsamında Honda’nın bugüne kadar geliştirdiği hidrojen teknolojilerini kullanarak dolaşımlı bir yenilenebilir enerji sistemi geliştirilmesi planlanıyor

Honda'nın hidrojen teknolojisi uzaya taşınıyor
HABERTURK.COM

Honda ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA),uzayda yaşam çalışmaları kapsamında oksijen ve yakıt ihtiyaçlarını dünyadan ikmal yapmadan çözmek için ‘dolaşımlı yenilenebilir enerji sistemi’ için ortak fizibilite çalışmalarına başladı.

2020 yılının Kasım ayında bu çalışmaların araştırmaları için anlaşma yapan Honda ve JAXA, araştırmalardan elde ettikleri verilerle uzay çalışmaları için hayati bir rol taşıyan bu sistemin geliştirilmesine hız verdi.

Yapılan açıklamaya göre, Honda’nın hidrojen teknolojilerindeki deneyiminden yararlanılacak çalışma kapsamında dolaşımlı bir yenilenebilir enerji sistemi geliştirmesi planlanıyor. Honda, bu sistem içerisinde, suyu elektrolize etmek için güneş enerjisini kullanarak oksijen ve hidrojen üreten ‘yüksek ayrıştırma basınçlı su elektroliz sistemi’ ile oksijen ve hidrojenden elektrik ile su üreten ‘yakıt hücresi sistemini’ birleştiriyor.

Honda tarafından geliştirilen yüksek ayrıştırma basınçlı su elektroliz sistemi, hidrojeni sıkıştırmak için bir kompresöre ihtiyaç duymadığı için bu yöntem, uzay taşımacılığında çok hassas bir konu olan taşıma kapasitesi ve kütlenin azaltılmasına katkıda bulunuyor.

2022 yılına kadar geçerli olacak bu anlaşma kapsamında JAXA ve Honda, dolaşımlı yenilenebilir enerji sisteminin bileşen teknolojileriyle ilgili sorunları ele alan fizibilite çalışmalarına prototipleri kullanarak başlayacak.

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