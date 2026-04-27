HT Spor ekranlarından seslendi: Gençlerbirliği minik Ural'ın Tongya hayalini gerçekleştirdi!
Gençlerbirliği taraftarı minik Ural'ın, HT Spor ekranlarında sevdiği oyuncunun formasını istemesi üzerine kulüp harekete geçti. Ural, tesislere davet edilerek hem hayalindeki formaya kavuştu hem de Tongya ile buluşarak unutulmaz bir gün yaşadı
HT Spor ekranlardaki 23 Nisan özel programına katılan minik Gençlerbirliği taraftarı Ural, babasına bir çağrıda bulunmuştu.
Minik taraftarın programdaki, "Ben Tongya’yı seviyorum. 70 numaralı forması var. Babam formamın arkasına yazdıracaktı ama yazdıramadı. Vakti olmuyor" sözleri sosyal medyada gündem oldu.
GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBE DAVET ETTİ
Bu çağrı üzerine harekete geçen Gençlerbirliği yönetimi, küçük çocuğa unutamayacağı bir 23 Nisan sürprizi hazırladı. HT Spor ekranlarındaki sıcak anların ardından kırmızı-siyahlı ekip vakit kaybetmeden harekete geçti. Gençlerbirliği yetkilileri, Ural'ın hayalini gerçeğe dönüştürmek için özel bir organizasyon planladı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından küçük taraftar ve ailesi, kulübün kalbi olan tesislere davet edildi.
TONGYA İLE BULUŞTU
Beştepe Tesisleri'ne adım atan genç futbolsever, kulüp temsilcileri tarafından büyük bir ilgiyle ağırlandı. Uzun süredir beklediği isminin ve sevdiği oyuncunun numarasının yer aldığı Tongya forması kendisine hediye edildi ve Tongya ile buluştu.