HT Spor ekranlarından seslendi: Gençlerbirliği minik Ural'ın Tongya hayalini gerçekleştirdi!

HT Spor ekranlardaki 23 Nisan özel programına katılan minik Gençlerbirliği taraftarı Ural, babasına bir çağrıda bulunmuştu.

Minik taraftarın programdaki, "Ben Tongya’yı seviyorum. 70 numaralı forması var. Babam formamın arkasına yazdıracaktı ama yazdıramadı. Vakti olmuyor" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

🇹🇷 Minik misafirlerimizin katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz! 🧒



❓ Minik misafirlerimize, tuttukları takımdaki en sevdikleri oyuncuları sorduk.



GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBE DAVET ETTİ

Bu çağrı üzerine harekete geçen Gençlerbirliği yönetimi, küçük çocuğa unutamayacağı bir 23 Nisan sürprizi hazırladı. HT Spor ekranlarındaki sıcak anların ardından kırmızı-siyahlı ekip vakit kaybetmeden harekete geçti. Gençlerbirliği yetkilileri, Ural'ın hayalini gerçeğe dönüştürmek için özel bir organizasyon planladı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından küçük taraftar ve ailesi, kulübün kalbi olan tesislere davet edildi.

TONGYA İLE BULUŞTU

Beştepe Tesisleri'ne adım atan genç futbolsever, kulüp temsilcileri tarafından büyük bir ilgiyle ağırlandı. Uzun süredir beklediği isminin ve sevdiği oyuncunun numarasının yer aldığı Tongya forması kendisine hediye edildi ve Tongya ile buluştu.