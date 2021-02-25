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‘Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandırıyoruz’

Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, “Bugün yaklaşık 300 kamu kurumuna ve başta finans sektörü olmak üzere, büyük ölçekli özel şirkete dijital dönüşüm desteği sağlıyoruz” dedi.

Huawei Türkiye: Dijital dönüşümünü hızlandırıyoruz - Haberler
HABERTURK.COM

Huawei Türkiye Enterprise İş Grubu’nun her sene düzenlediği Ekosistem İş Ortakları Zirvesi (Huawei Turkey Ecosystem Partner Summit 2021) bu yıl 23 Şubat’ta hem fiziksel katılımla hem de çevrimiçi olarak gerçekleşti. Huawei Türkiye iş ortakları ve bilişim sektörü profesyonellerinin ilgi gösterdiği, 400’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte söz alan Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, Türkiye’nin hem kamu kurumları hem de özel sektördeki dijital dönüşümüne katkıyı artıracaklarını söyledi.

“Birlikte Kazanalım” temasıyla gerçekleştirilen Huawei Türkiye Ekosistem İş Ortakları Zirvesi’nin açılışında konuşan Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, “Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan benzersiz bir kriz ile karşı karşıya kaldık. Pandemi ile birlikte, birçok sektörde önemli değişikliklere ve teknoloji alanında olağanüstü bir dönüşüme tanıklık ettik” dedi.

Huawei Türkiye olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Jing Li, “Bugün yaklaşık 300 kamu kurumuna ve başta finans sektörü olmak üzere, büyük ölçekli özel şirkete dijital dönüşüm desteği sağlıyoruz. 2020 yılında 15’ten fazla finans kurumunun dijital dönüşüm ortağı olduk” diye konuştu.

'YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Huawei Türkiye Enterprise İş Grubu Ülke Müdürü Yanjiang Pan ise konuşmasında, şunları söyledi: “Bu yıl, Türkiye’de ekosistem iş ortaklarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ekosistemimizi sürdürülebilir geri ödeme politikaları ile daha da genişleterek eğitim, danışmanlık, uygulama geliştirme, ortak çözüm geliştirme ve yetenek geliştirme desteği sağlayacağız.”

Huawei Türkiye Ekosistem İş Ortakları Zirvesi 2021’nde ayrıca Cliguru, A2, Arena, Artronic, Axxonsoft, CSIT, Datacore, Destek, DT Bilişim, Fourtech, Infoline, Infoturk, Innova, ISSD, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İşnet, Karel, Koçsistem, Netcom, NGN, Orbisis, Penta, Proday, Promet, SBI, Turkcell Dijital İş Servisleri, Vodafone ve Yapı Merkezi, farklı kategorilerde ödül alan iş ortakları ve ekosistem paydaşları arasında yer aldı.

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