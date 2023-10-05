Haberler Televizyon Hudutsuz Sevda konusu nedir, gerçek hikaye mi ve nerede çekiliyor? Hudutsuz Sevda oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

Hudutsuz Sevda konusu nedir, gerçek hikaye mi ve nerede çekiliyor? Hudutsuz Sevda oyuncuları... Fox TV'nin kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yakalayan yeni dizisi Hudutsuz Sevda, bu akşam 3. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Miray Daner ile Deniz Can Aktaş'ın başrollerini üstlendiği dizi, Perşembe günleri izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte, 3. bölümü merakla beklenen Hudutsuz Sevda dizisinin konusu, oyuncuları ve gerçek hikaye olup olmadığına ilişkin bilgiler... Habertürk Giriş: 05.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:12 facebook

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Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün, senaryosunu ise Bahadır Özdenir'in yazdığı Fox TV'nin çiçeği burnunda yeni dizisi ‘Hudutsuz Sevda’, bu akşam 3. bölümüyle yayınalancak. Tamamen kurgusal bir hikaye olan ve Artvin ile İstanbul'da çekimleri gerçekleştirilen Hudutsuz Sevda dizisine dair bilgileri bir araya getirdik..

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HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NEDİR?



Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner.