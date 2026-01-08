Hukukta yapay zeka büyümesi

İstanbul merkezli Legal Tech şirketi Apilex.ai, faaliyetlerine başladıktan sonraki ilk aylarda hızlı bir büyüme gösterdi. Platform, 11 milyondan fazla içtihat ve mevzuat verisiyle eğitilmiş yapay zekâ teknolojisi kullanarak hukuk profesyonellerine destek sağlıyor.

LEGAL TECH SEKTÖRÜNDE 2026 DÖNÜŞÜMÜ

Legal Tech alanında 2026 yılı, işlevsel çözümlerin ön plana çıktığı bir dönem olarak değerlendiriliyor. Küresel platformlar gibi Harvey ve Legora büyük hukuk firmalarında kullanılırken, Türkiye'den çıkan Apilex.ai de uluslararası alanda yer almaya hazırlanıyor.

Kurucu ortak Kemal Tamer, sektördeki gelişmeleri değerlendirerek, avukatların ihtiyaçlarını karşılayan derin teknolojilere dayalı sistemlerin kalıcı olacağını belirtti. Platform, genel dil modellerinin aksine hukuka özel modellerle halüsinasyon risklerini azaltıyor.

Türkiye'de Legal Tech çözümlerinin ölçeklenmesi, geçmişte global standartlarda ürün eksikliğinden etkilendi. Apilex.ai'nin ortaya çıkışı bu durumu değiştirdi. Tamer, platformun hukukçular arasında ilgi gördüğünü ve genel modellerin hukuk alanındaki risklerine alternatif sunduğunu ifade etti.Sistem, semantik arama, sözleşme analizi ve belge üretimi gibi özelliklerle avukatların iş süreçlerini destekliyor.