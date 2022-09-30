Hull City teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, ocak ayından bu yana takımı çalıştıran 49 yaşındaki Gürcü teknik adam ve yardımcısı Peter van der Veen ile yolların ayrıldığı kaydedildi. Peki Şota'nın yerine kim gelecek? Hull Live, Şota'nın yerine gelmesi beklenen bazı isimlere yer verdi. İşte o isimler...