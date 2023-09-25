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        Haberler Spor Futbol İngiltere Hull City fırtınası devam ediyor! - Futbol Haberleri

        Hull City fırtınası devam ediyor!

        İngiltere Championship'in 8. haftasında Hull City deplasmanda Stoke City'i 3-1 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 13:05 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:05
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        Hull City fırtınası devam ediyor!
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        İngiltere Championship'in 8. haftasında Stoke City ile Hull City karşı karşıya geldi.

        Britannia Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hull City 3-1 kazandı.

        Hull City'de goller 30. dakikada Aaron Conolly, 32. dakikada Adama Traore ve 73. dakikada Regan Slater'dan geldi. Ev sahibi Stoke City'nin tek golünü ise 77. dakikada Andre Vidigal kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Hull City puanını 15'e yükseltirken, Stoke City 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City evinde Plymouth'u konuk ederken, Stoke City deplasmanda Bristol City'e konuk olacak.

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