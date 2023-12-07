Hülya Koçyiğit: Kadınların birçok sorunu AK Parti hükümeti döneminde telafi edildi

Hülya Koçyiğit, konuşmasında Avrupa'daki birçok ülkeden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti. Kadınların artık her alanda yer aldığını ifade eden Koçyiğit, "Türkiye’nin ikinci yüzyılı kadınların yüzyılı olacak. İnsanlığın, varlığın, geleceğin şartı ailenin toplumsal direği kadındır. Kadın medenidir, ileridir ve üretkendir. Bugün hiçbir şey eskisi gibi değil, kadınların birçok sorunu AK Parti hükümeti döneminde telafi edildi, önleri açıldı. Kadınlarımızın başarıları ülkemiz için basamaktır. Bugün her alanda başarılarıyla göğsümüzü kabartan yüzlerce kadın var. Türkiye yüzyılımızda daha nice kadınlarımızı alkışlayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin ikinci yüzyılının kadınların yüzyılı olacağını söyledi. Ben de buna inanıyorum. Unutulmamalı kadınlar devrimci ruhlardır, kadın demek hak, hukuk, saygı ve sevgi demek. Bugün birçok nokta eskisi gibi değil. Kadınlar için de bu böyle. AK Parti hükümetleri döneminde kadınlar için pek çok adım atıldı. Kızlarımız okumalı, vali ve hatta Cumhurbaşkanı olabilmeli. Çocuklar için tüm anne ve babalar hayaller kurar. Özellikle meslekleri noktasında ama biz çocuklarımızın mutlu olacakları meslekleri yapmasını istemeliyiz. Emine Erdoğan'ı anmak isterim çünkü kendisi uluslararası toplumu vicdan noktasında harekete geçirmiş, kadınlarımız için pek çok çalışmaya imza atmış bir insan. Kendisini kutluyorum. Güçlü kadınlar yarını inşa edecek, ikinci yüzyıl kadınların elinde yükselecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi kadınlara değer veren erkeklerin çoğalmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"BİZ 28 ŞUBAT'I YAŞADIK AMA O GÜNLER GERİDE KALDI"

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Medya ve iletişim okumak istedim, okudum. O dönem Bosna Hersek Savaşı vardı. İnsanların yaşadığı sıkıntıları anlatmak için gazeteci oldum ama mesleği yapamadım. Hangi meslekleri yapacağımızı Allah belirliyor. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Afyonkarahisar Valisi olarak atandım. Medya ve iletişim çalışmalarım beni bulunduğum göreve taşıdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruzu başlattığı kente vali olarak taarruzun 100'üncü yılında atandık. Afyonkarahisar'ın kadın anaları vardır. Ben de kenti kadın analarla özdeştirmeye çalışıyorum. Kadın ana şehre faydası olan kadın demek ve bu isim şehri tarihte imar eden üç kadından gelmekte. Böyle bir kent belki de henüz kadın valiye hazır değil denilebilir ama bugün Afyonkarahisar'da artık birinci sınıf öğrencilerine 'Büyüyünce ne olacaksın?' diye sorulduğu zaman 'Vali' diyor. Bugün Türkiye tarihinde toplam 9 kadın vali olmuş, aktif olarak 3 kadın valimiz var. Buradan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Biz çok güçlü bir ülkeye, orduya ve lidere sahibiz. Gençlerimize kendilerine güvenmelerini istiyor ve hedefleri doğrultusunda sonuna kadar gitmelerini istiyoruz. Devletimiz ile vatandaş arasında zaman zaman bağlar koptu. Biz 28 Şubat'ı yaşadık ama o günler geride kaldı. Artık bu ülke için iyi bir şey yapmak isteyen herkese kapılar açık. Dünyanın vicdanıyız ve sırf bundan dolayı başta biz kadınlar olmak üzere hepimiz bu ülkeye sahip çıkacağız. Birbirimize bağlılığımız ve kuşatıyoruz"

"Yeni Çağa İlham Veren Yüzyılın Kadınları" programı, Dünya Koreografi Şampiyonu Sanatçı Oğuz Kızıklı’nın Filistin temalı kum sanatı gösterisiyle sona erdi. Program, kadınların başarılarına odaklanarak, Türkiye'nin gelecekteki kadın liderlerine olan güveni ve desteği vurguladı.