Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.708,84 %-0,14
        DOLAR 44,4605 %0,22
        EURO 51,2468 %0,11
        GRAM ALTIN 6.347,27 %1,61
        FAİZ 43,62 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 99,04 %2,00
        BITCOIN 67.707,00 %-1,82
        GBP/TRY 59,2200 %0,06
        EUR/USD 1,1522 %-0,04
        BRENT 110,00 %1,84
        ÇEYREK ALTIN 10.384,96 %1,68
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hürmüz Boğazı'ndan 2 günde 7 gemi geçti - İş-Yaşam Haberleri

        Hürmüz Boğazı'ndan 2 günde 7 gemi geçti

        Hürmüz Boğazı'ndan 25 ve 26 Mart'ta toplamda 7 ticari gemi geçiş yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 11:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişleri çok düşük seviyede kalmaya devam ediyor.

        Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic'in verilerine göre, boğazdan 25 Mart'ta otomatik tanımlama sistemi açık şekilde 2 gemi geçerken, bu sayı 26 Mart'ta 5'e yükseldi.

        Egret ve Savona isimli petrol/kimyasal yük tankerleri 25 Mart'ta yüksüz şekilde boğazın doğusundan batısına geçiş yaptı. Kuru yük gemileri Christianna ve Nj Jupiter 26 Mart'ta doğu-batı yönünde yüklü halde boğazı geçti.

        LPG tankerleri Niba ve Salute ile kirli petrol ürünü tankeri Alexandra, 26 Mart'ta boğazın batısından doğusuna geçiş yaptı.

        İngiltere Deniz Ticaret Örgütü verilerine göre, tarihsel ortalamada Hürmüz Boğazı'ndan günlük 138 gemi geçiş yapıyordu.

        Küresel deniz ticareti için stratejik önemde bulunan Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi, tedarik zincirleri ve fiyatlar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Bölgemiz son asrın en sancılı günlerini yaşıyor. İsrail'in kışkırtmalarıyla İran'a karşı başlatılan savaş, bölgemizi kan ve barut kokusuna boğmaya devam ediyor." diyen...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
