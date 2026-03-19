Hyun-Gyu Oh: Beşiktaş'ta uzun yıllar devam etmek istiyorum
Beşiktaş'ın golcüsü Hyun-Gyu Oh, Süper Lig'in 27. haftasındaki Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Siyah Beyazlılar'da çok mutlu olduğunu ve uzun bir süre devam etmek istediğini belirten Güney Koreli forvet, "Beşiktaş'ta olabilecek kadar uzun süre kalmak istiyorum ve burada olduğum her gün kendimi mutlu hissediyorum" ifadesini kullandı.
Giriş: 19.03.2026 - 22:45
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın ilk golünü atan Hyun-Gyu Oh, maçın ardından konuştu.
"BEŞİKTAŞ'TA UZUN YILLAR KALMAK İSTİYORUM"
Güney Koreli futbolcu, "Bizim için önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk, kazandığımız için mutluyuz." dedi.
Hyeon-Gyu Oh, "Beşiktaş'ta olmak benim için değerli. Her gün hayaller kuruyorum. Beşiktaş'ta olabilecek kadar uzun süre kalmak istiyorum. Bu seyircinin desteğiyle oynamak çok önemli. Burada olduğum her gün tekrar tekrar mutlu oluyorum." diye konuştu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ