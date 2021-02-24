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Hyundai 82.000 elektrikli otomobili geri çağırıyor

Hyundai bataryaların yanma tehlikesi sebebiyle toplam yaklaşık 82.000 elektrikli aracı geri çağırma kararı aldı. Güney Kore Ulaşım Bakanlığı şimdiye kadar Kona EV araçlarında 15 yangın vakası görüldüğünü ve bu vakaların 11'inin Güney Kore'de ikisinin Kanada'da ve diğer ikisinin de Avusturya ve Finlandiya'da görüldüğünü açıkladı

Hyundai 82.000 elektrikli otomobili geri çağırıyor
Reuters

Hyundai yaklaşık 82,000 adet elektrikli otomobili bataryalarda yanma risk nedeniyle geri çağıracak. Şirket Ekim ayında en çok satan elektrikli otomobili Kona EV'yi birkaç araçta yangın çıkmasının ardından yazılım güncellemesi yapmak için geri çağırmıştı.

Ancak Ocak ayında şirketin daha önce geri çağırdığı araçlardan birinde yangın çıkması üzerine Güney Koreli yetkililer ilk geri çağırmanın kapsamının yeterli olup olmadığını hakkında inceleme başlatmıştı. Ekim ayındakiyle birlikte geri çağırmaların şirkete maliyetinin 900 milyon dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

'TAVSİYELER YANLIŞ UYGULANDI'

Araçlardaki pilleri üreten LG Chem'in birimlerinden LG Energy Solutions'dan yapılan açıklamada Hyundai'nin pil yönetim sisteminde LG'nin hızlı şarj konusundaki tavsiyelerini yanlış uyguladığı ve pilin kendisinin doğrudan yangın riskinden sorumlu olarak görülmemesi gerektiği ifade edildi.

Yeni geri çağırma ile 76,000 adet Kona EV serisi otomobilin yanısıra Ioniq EV ve Elec City modellerinden de bazı araçlar geri çağırılacak. Güney Kore Ulaşım Bakanlığı şimdiye kadar Kona EV araçlarında 15 yangın vakası görüldüğünü ve bu vakaların 11'inin Güney Kore'de ikisinin Kanada'da ve diğer ikisinin de Avusturya ve Finlandiya'da görüldüğünü açıkladı.

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