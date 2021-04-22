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HaberlerOtomobilHyundai'nin kârında rekor artış
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Hyundai'nin kârı yüzde 187 arttı

Otomotiv endüstrisinde çip krizi nedeniyle birçok marka kayıp yaşarken, Koreli üretici Hyundai son yılların en iyi çeyrek sonucuna imza attı. Şirketten yapılan açıklamada, Ocak-Mart döneminde net kârın yüzde 187 artış ile 1.2 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Hyundai bu sonuçlar ile son 4 yılın en iyi çeyrek performansını sergilemiş oldu

Hyundai'nin kârında rekor artış
Reuters

Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, 2021'in ilk çeyreğinde rekor büyüme elde ettiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Ocak-Mart döneminde net kârda yüzde 187 artış yaşandığı ve bu sonucun son dört yılın en yüksek performansı olduğu kaydedildi.

Grubun Kuzey Amerika'da satılan premium markası Genesis'in ve yüksek kârlılığa sahip SUV modellerin Hyundai'nin rekor kâr artışında büyük rolü olduğu belirtildi.

(Genesis)

Öte yandan, Koreli üreticinin çip krizi nedeniyle üretimlerin aksadığı dönemde 1.2 milyar dolarlık rekor kâr açıklaması da dikkat çekti. Hyundai'nin gelirleri ise aynı dönemde 24.5 milyar dolar seviyesinde kayıtlara geçti.

Hyundai'nin Alman, Amerikan ve Japon rakipleri yılın ilk çeyreğini çip tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle kayıplar ile geçirirken, Korelinin stoklarındaki çip ve yarı iletken parçalar sebebiyle yılın ilk 3 ayını kârlı geçirebildiği aktarılıyor.

Fakat, Hyundai'nin de bir süre önce rakipleri ile aynı sıkıntıları yaşamaya başladığı ve üretime kısa zaman aralığında 3 kez ara vererek elindeki çipleri en çok satan modelleri için sakladığı belirtildi.

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