Avrupa'ya İzmit'ten gidecek 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Koreli üretici Hyundai, ürün gamına yeni bir SUV model ekleyeceğini duyurdu. B-segment SUV kategorisine dahil olacak aracın ismi Bayon olarak açıklandı.

Nissan Juke, Seat Arona, Renault Captur gibi modeller ile mücadele edecek modelin Avrupa pazarı için geliştirildiği belirtildi.

Kuşkusuz markanın Avrupa'daki satışlarına yeni bir soluk getirecek olan Bayon'un Türkiye açısından da önemi bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre, Korelilerin yeni SUV'u Hyundai Assan'ın İzmit Fabrikası'nda üretilecek.

Avrupa'ya Türkiye'den ihraç edilecek Bayon hakkında detay paylaşılmazken, modelin i20 ile aynı platformda üretileceği ve kaputunun altında da benzinli ile hibrit güç seçeneklerinin olacağı öngörülüyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hyundai'nin Pazarla Başkan Yardımcısı Andreas-Christoph Hofmann, "B-segment yeni SUV modelimiz ile büyük bir fırsat görüyoruz. Segmentte her geçen gün talep artıyor" dedi.

Adını Fransa'daki Bayonne kentinden alan otomobilin, 2021'in ilk yarısında satışa sunulacağı kaydedildi. Aracın, Hyundai'nin bu sınıftaki bir başka model Kona'dan daha kompakt ölçülere sahip olacağı belirtiliyor.