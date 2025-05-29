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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İBB'den yeni taksi ihalesi - İş-Yaşam Haberleri

        İBB'den yeni taksi ihalesi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2500 yeni taksinin ilk etabında 150 taksi plakası için ihaleye çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 10:02 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:02
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        İBB'den yeni taksi ihalesi
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı’ yapacak 2.500 yeni taksinin ilk etabında 150 taksi plakası için ihaleye çıkacak.

        17 Nisan 2025 tarihinde alınan belediye meclisi kararı doğrultusunda gerçekleştirilecek ihale kapsamında her bir plaka, 29 yıl süreyle ruhsat verilmesi suretiyle gerçek kişilere işletme hakkı tanıyacak.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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