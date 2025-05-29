İBB'den yeni taksi ihalesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2500 yeni taksinin ilk etabında 150 taksi plakası için ihaleye çıkacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı’ yapacak 2.500 yeni taksinin ilk etabında 150 taksi plakası için ihaleye çıkacak.
17 Nisan 2025 tarihinde alınan belediye meclisi kararı doğrultusunda gerçekleştirilecek ihale kapsamında her bir plaka, 29 yıl süreyle ruhsat verilmesi suretiyle gerçek kişilere işletme hakkı tanıyacak.
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