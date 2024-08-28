İBB YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gençler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yükseköğrenim öğrenci yurtlarında günlük yaşantıları ve ihtiyaçları için her şeyi bulabilecekler.

İBB Yurtlarında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurtların bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil 1950 TL olacak.