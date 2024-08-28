Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta? 2024 İBB yurt başvuru sonuçları sorgulama (asil/yedek isim listesi)

        İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2024 İBB yurt başvuru sonucu sorgulama

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular, 16-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Değerlendirme sonuçları için ise 28 Ağustos tarihi işaret edilmişti. Belirtilen günün gelmesiyle birlikte İBB yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Asil ve yedek isim listesi yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, 2024 İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 08:21 Güncelleme: 28.08.2024 - 08:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular belirtilen tarihlerde gerçekleştirildi. Takvime göre, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından İBB yükseköğrenim öğrenci yurtları başvuru sonuçları 28 Ağustos’ta açıklanacak. Adaylar, asil ya da yedek listede olup olmadıklarını yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden öğrenebilecek. Peki İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, 2024 İBB yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı…

        2

        İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

        İBB yurt başvuru sonuçları, 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

        3

        İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Öğrenciler, başvuru sonuçlarını "yurt.ibb.istanbul" internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

        Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıt bilgileri de internet sitesinden duyurulacak.

        İBB YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        İBB YURT KAYIT VE KABUL SÜREÇ TAKVİMİ

        İBB yurt ön kayıtları 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        Yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilere 2 Eylül-4 Eylül 2024 tarihleri arasında SMS ile bilgi verilecek.

        İBB yurt kesin kayıtları ise 9-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        5

        İBB YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

        Gençler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yükseköğrenim öğrenci yurtlarında günlük yaşantıları ve ihtiyaçları için her şeyi bulabilecekler.

        İBB Yurtlarında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurtların bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil 1950 TL olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O geçide ne olacak?
        O geçide ne olacak?
        10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle öldürüldü!
        10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle öldürüldü!
        Husilerin Kızıldeniz'de vurduğu petrol tankerindeki yangın sürüyor
        Husilerin Kızıldeniz'de vurduğu petrol tankerindeki yangın sürüyor
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Fransa'da hükümet hala kurulamadı
        Fransa'da hükümet hala kurulamadı
        Vazo kırıldı!
        Vazo kırıldı!
        1 milyarlık mağlubiyet!
        1 milyarlık mağlubiyet!
        Galatasaray'da 'Dev' hüsran!
        Galatasaray'da 'Dev' hüsran!
        Altın tepsi
        Altın tepsi
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        İsviçre'de bulunan yöntem, asırlık çikolata üretiminde bir dönüm noktası mı olacak?
        İsviçre'de bulunan yöntem, asırlık çikolata üretiminde bir dönüm noktası mı olacak?
        Ferdi resmen Brighton'da!
        Ferdi resmen Brighton'da!
        Komşuların 'tadilat' kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda kişi yaralandı
        Komşuların 'tadilat' kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda kişi yaralandı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı seçildi
        'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı seçildi