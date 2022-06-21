"KORKUNÇ VE AKIL ALMAZ İFTİRALAR"

İbrahim Tatlıses'in şoke edici açıklamalarının ardından Ahmet Tatlıses de suskunluğunu bozdu. Ahmet Tatlıses sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



Her ne kadar aile mevzularımızı konuşmak istemesem ve bugüne kadar bu konularda açıklama yapmaya mesafeli dursam da bugün İbrahim Tatlıses'in benim, annem ve ailem ile ilgili yaptığı açıklamalar korkunç, akıl almaz ve gerçeği yansıtmayan iftiralara döndüğü için açıklama yapmam zaruri bir hale gelmiştir. Öncelikle kendisi vurulduğu dönemde, beni kasasını boşaltmak ile suçlamıştır. Hepinizin bildiği gibi İbrahim Tatlıses'in başına bu elim olay geldiğinde ben ameliyat ve tedavi sürecinde İstanbul hatta Almanya da dahil devamlı hastanedeydim. Evinin de bulunduğu şirkete bir kez gittim, muhasebecisi eşliğinde bende anahtarı bulunmayan evi ve kasası açıldı, sayım yapıldı, varlıkları muhasebecisi, şirket müdürü ve şirket çalışanları eşliğinde raporlanarak imzalandı. Buna o dönem herkes şahittir.