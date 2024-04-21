İbrahim Üzülmez: Bizim adımıza tek eksik olan sonuçtu

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray’a 4-1 yenilen Pendikspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZİM ADIMIZA TEK EKSİK OLAN ŞEY SONUÇTU"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Üzüntülüyüz. Bugün rakibimize karşı iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Hafta içindeki çalışmalarımızda ofansif anlamda yetenekli ve üretken bir takım karşı oynayacağımızı biliyorduk. Daha dirençli ve temaslı oynamamız gerektiğini söyledik. 30-35 dakika içerisinde rakibe alan vermeyen, gol pozisyonu vermeyen ve dirençli bir takım olmaya çalıştık. Üzüldüğüm noktalardan biri, geldiğimiz noktada çok fazla dokunuşlar yaptık. Oyun gücünü ortaya çıkardı. Sonuç alamıyoruz ve üzülüyoruz. Şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı 0-0'ken öne geçebilirdik. 2-0 geriye düştük, ikinci yarı 2-2 olabilecek pozisyonlarımız var. Karşımızda ofansif anlamda yetenekli ve çabuk oyuncular var. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Biz atamadığımız zaman, eksik yakalandığımız aman rakip onu affetmiyor. Herkes Pendikspor’un oyun gücünü oluşturduğunu söylüyor. Sıralama olarak daha yüksekte olmamız gerekiyor. Çıktığımız her maçta her takıma karşı başa baş oynadık. Bizim adımıza tek eksik olan şey sonuçtu. Oyuncularımla gurur duyuyorum, elinden gelen gayreti gösterdiler. Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Oyuncularımı da verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.