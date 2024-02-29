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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor İbrahim Üzülmez, Pendikspor ile ilk antrenmanına çıktı - Siltaş Yapı Pendikspor Haberleri

        İbrahim Üzülmez, Pendikspor ile ilk antrenmanına çıktı

        Pendikspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 19:58 Güncelleme: 29.02.2024 - 19:58
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        İbrahim Üzülmez, ilk antrenmanına çıktı!
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        Trendyol Süper Lig'in 19. sırasında yer alan Pendikspor, Teknik Direktör Ivo Vieira ile yolları ayrıldıktan sonra takımın başına İbrahim Üzülmez'i getirmişti. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile oynayacak olan Pendikspor, hazırlıklarını yeni teknik direktörü Üzülmez ile sürdürdü.

        Antrenman öncesi futbolcularla kısa bir toplantı yapan İbrahim Üzülmez, ardından oyunculara Konyaspor maçının taktiğini çalıştırdı.

        Üzülmez, daha önce Eyüpspor, Ankaragücü, Bursaspor, 2 kez Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Elazığspor gibi takımlarda teknik direktör olarak görev almıştı.

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