Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut cinayeti gündemin ilk sırasında ne yazık ki. Kadın cinayetlerinin artmasına tepki olarak Bakanlık ve Federasyon maçların bir dakika geç başlamasına ve saygı duruşuna gidilmesine karar verdi…

Sahaya siyah pankartla çıkan futbolcular ve tribünlerdeki "Anne lütfen ölme…” yazısı dikkat çekti. Taraftarların, "Kadına uzanan eller kırılsın…” tezahüratı son günlerde artan kadın cinayetlerini kınayan ve lanetleyen bir haykırış olarak yükselen en büyük tepkiydi şüphesiz…

Maça gelince; ilk maçı Sivas’ta kaybeden Beşiktaş seyircisi önünde rahat bir galibiyet aldı. Yeni transferler ve yeni teknik direktörün neler yapacağı merak ediliyordu doğal olarak.

Abdullah Avcı, hazır bir takıma geldi aslında. Şenol Güneş takımı sahadaydı bir anlamda. İki yeni oyuncu dışında geçen yılın kadrosunu izledik. İlk yarının sonunda gelen gole kadar oynanan oyun kelimenin tam anlamıyla kötüydü. Yetersiz bir oyun vardı sahada. Organize atak göremedik. Uzaktan atılan iki şut vardı. Güven ve Oğuzhan’ın şutları direkten dışarı çıktı. Hepsi o kadar…

İKİNC YARI ÇOK İYİ BİR TAKIM VARDI SAHADA

Devrenin golle kapanması Siyah-Beyazlılar adına umut oldu. İkinci yarı farklı bir takım izledik. Tempolu, mücadele gücü yüksek ve pas oyununu her alanda yapan bir takım vardı sahada. Yüksek tempo karşısında çaresiz kalan ve rakibin baskısına boyun eğen Göztepe’nin yapacak fazla bir şeyi yoktu. Beşiktaş’ın iyi oyununu bozacak hamleleri yapamadılar. Daha farklı bir skor olabilirdi. Böyle oynarlar ise işleri zor…

Karşılaşmanın tartışmasız en iyi oyuncusu Caner’di. Sahanın her yerinde vardı. İyi paslar dışında, adam kaçırmadı. Zaman zaman oyun kurdu. Bazen sağ kanatta, bazen orta alanda sürekli topla buluşan ve iyi ortalar yapan Caner, kilidi açan isim oldu. Bir gol pası ve attığı gol güzel oyununu süsleyen pozisyonlardı…

Caner dışında, Oğuzhan, Ljajic ve Vida arkadaşlarına göre öne çıkan isimlerdi. Yeni stoper Victor Ruiz yabancılık çekmedi. Hatasızdı…

Ankaragücü’den transfer Boyd istenileni vermekten uzakta. Bir başka yeni isim ise N’Koudou‘ydu. Ayağına hakim, topla hızlı çıkan ve süratli bir oyuncu. Beşiktaş’ın kanat akınlarında büyük rol oynayacaktır. Doğru bir transfer olduğu gerçek. Quaresma’ya forma vermeyecek gibi…

Burak, Atiba ve Dorukhan’ın eksikliğini hissetmeyen Beşiktaş kadrosu yeni bir değişim yaşıyor. Takıma katılan yeni isimler iyi transfer olarak gözüktüler. Kadro zenginliği Siyah-Beyazlılar adına büyük kazanç olacak şüphesiz…

SEYİRCİNİN DESTEĞİ MÜTHİŞTİ

Seyircinin coşkusu takım adına büyük itici güçtü. İkinci yarının yüksek tempo da oynanmasında taraftarın rolünün olduğu bir gerçek. Beşiktaş, pas oyununu iyi yapan bir takım. Göztepe’nin etkisiz oluşu nedeniyle, Siyah-Beyazlılar çok üstün gözüktüler. Neredeyse rakibe hiç gol pozisyonu vermediler. Orta alanda Medel’in yorgun oluşu dikkat çekti. Dorukhan’ın eksikliği pres yapan takımlar karşısında kendini daha net gösterecektir…

Maçın özeti; gole kadar telaşlı ve organize olamayan bir Beşiktaş vardı sahada. Özellikle ikinci yarı seyirciyle birlikte sahaya büyük ağırlık koydular. Sahanın her alanında üstündüler. Caner’in yüksek performansı, Ljajic ‘in iyi pas trafiği kazanılan 3 puanda önemli bir etkendi…