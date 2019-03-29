Şenol Güneş’in Milli Takım Teknik Direktörlüğü’ne getirilmesiyle birlikte Beşiktaş, yeni bir teknik adam için kolları sıvadı...

Gayet normal bir durum gibi gözüken bu gelişmenin arkaplanında oldukça karışık işler oluyor...

Başkan Fikret Orman, “Hoca işleri kongre sonrası netleşecek, henüz ciddi bir arayış içerisinde değiliz” diye bir açıklama yaptı son olarak...

Ancak, Milli Takım kampından dönen Şenol Güneş ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir görüşme yapıldığını biliyoruz. Bu görüşme ilginç bir taleple ortalığı gerginleştirdi diyebiliriz...

Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş’in Milli Takım'la yaptığı anlaşma sonrası farklı açıklamalar yaparak kafaları karıştırdılar. Öncelikle, kendi aralarında bir fikir birliği olmadığı çok net ortada...

Yerli hocadan yana olduklarını söylediklerini bir gün sonra kendileri tekzip ederek Guti ile çalışmak istediklerini açıklıyorlar...

Hatta, başka isimleri de gündeme getirmekten çekinmiyorlar...

Bu tür bir arayış belki taraftarın ne düşündüğünü ölçmek adına yapılıyor olabilir.

Ne var ki, “Guti sorumluluk alsın” talebi nasıl olacak sorusu ortada. Halen görevinin başında bulunan Şenol Güneş, Guti’nin önünü nasıl açacak? Kulübede oturup Guti’ye mi sorumluluğu verecek? Ya da tribüne mi çıkacak?...

Guti’nin göreve gelmesi de sorun olmuştu bilindiği gibi. Şenol Güneş’e bu konuda bilgi verilmemişti. Bir kırgınlık yaşanmıştı...

Şimdi yine başa dönüldü sanki. Guti sorunu Beşiktaş’a pahalıya patlayacak gibi...

Şenol Güneş, yakın çevresine “İşim henüz bitmedi. Sezon sonuna kadar görevdeyim. Şampiyonlar Ligi şansımız var. Bu kritik dönemde yetki paylaşmam söz konusu olamaz. Hedefimizi riske atamam...” diyor.

Güneş hoca sonuna kadar haklı. Görevini en iyi şekilde noktalamak istiyor. Matematiksel şansını zorlamak amacında. Tam bir profesyonel gibi davranıyor. Taraftara ve kulübe karşı bir sorumluluğu olduğunun bilincinde...

Beşiktaş yönetiminin Guti ısrarını anlamak zor. Henüz kendini teknik direktör olarak kanıtlamamış, büyük takımlarda çalışmamış bir isim. İyi futbolcu olmak, iyi teknik direktör olacağının garantisi değil... Zamana bırakmak en doğrusu. Beşiktaş, hedef büyütmek istiyorsa, tecrübeli ve kendini kanıtlamış bir isimle yola devam etmek zorunda.

BELEDİYE BAŞKANLARINA ÖNERİ

Yerel seçimler pazar akşamı sonuçlanacak. Pazartesi günü yeni başkanlar göreve başlayacaklar. Daha önce de yazdığımız bir konuyu yine anımsatmakta fayda var...

Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olduğunu biliyoruz. Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri için çeşitli projeler açıklandı. Kötü alışkanlıkların önüne geçilmesi adına yapılacak bu tür girişimler hayati önem taşıyor...

İşin bir başka yanı ise sportif faaliyetler. Büyük kentlerimizde spor alanları gittikçe azaldı. Hatta yok denecek noktaya geldik. Halı sahalarda yapılan futbol maçları ile özel spor okullarının belli bir maliyeti olduğu ortada...

Belediyeler, gençleri hatta çocukları sporla buluşturmak için alan yaratmak zorunda. Futbol, voleybol, basketbol, yüzme en çok ilgi gören spor dalları. Özellikle futbol yetenekli gençler için ciddi bir kazanç kapısı aynı zamanda. Bu konuya ciddi bir şekilde eğilecek belediyeler, spor fabrikası gibi çalışacak tesisleri yaşama geçirebilirler. Yepyeni bir istihdam alanı yaratacağı gibi, kulüplerimize sporcu yetiştirebilirler...

Üstelik, yetiştirme parası ayrı bir kazanç...

Bakanlık, Spor Akademisi ve eski futbolcular bu projede en büyük etken. Ayrıca, birçok fondan yararlanmak mümkün. Belediye bütçesini zorlamadan yapılacak sosyal yatırıma kim el atarsa öncülüğü yapmış olur...