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İbrahim Yıldız: Fenerbahçe'den sıkı takip

Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'u devirerek Beşiktaş'ı takibini sürdürdü. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, mücadeleyi değerlendirdi

İbrahim Yıldız: Fenerbahçe'den sıkı takip

Sezon bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yarışı olanca hızıyla sürüyor. Beşiktaş'ı Fenerbahçe ve Galatasaray takip ederken heyecan da gittikçe yükseliyor.

Bu hafta sonu oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş maçı şampiyonluk serüveninde önemli bir dönüm noktası olacaktır. Beşiktaş'ın kazanması durumunda şampiyon büyük oranda belli olacak.

Son haftalara girilirken karşılaşmalarda ki temponun arttığını görüyoruz. Ligin alt sırası da en az şampiyonluk yarışı kadar heyecanlı geçiyor. Hatta öyle güzel maçlar izliyoruz ki, bugüne kadar neredeydiniz diye sormak geliyor.

Bu soruyu en çok da Fenerbahçe'ye sormakta yarar var.

Erzurumspor'u 3-1 yenen sarı-lacivertliler inanılmaz bir 45 dakika oynadı. İlk 20 dakika ise kelimenin tam anlamıyla muhteşemdi. Bu oyunu görünce 'Fenerbahçe kış uykusundan uyandı' demek geliyor ister istemez. Şampiyon olmak için gösterilen çaba takdir edilecek bir mücadele. Tüm sezonu ite kaka götüren Fenerbahçe, operasyonu daha önce yapsa bugün rakiplerine fark atarak şampiyonluğunu ilan etmiş olurdu. Bu nedenle Erol Bulut'un hataları bir kez daha ortaya çıktı. Sezon başında 'Bu takıma Erol Bulut zayıf kalır' diye yazdığımızda ne kadar haklı olduğumuzu gördük.

Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra en önemli iş olarak ideal bir kadro yaptı. Ayağa iyi top yapan kalabalık bir orta saha kurdu. Forvete ise Valencia'yı yazdı. Erzurumspor'a bir gol atan Valencia hareketli bir oyuncu. Rakip savunmayı koşuları ile zorluyor. İrfan, Mesut, Sosa, Pelkas dörtlüsünün dar alanda kısa paslaşmaları baş döndürüyor açıkçası.

Emre'nin bir başka yaptığı önemli iş ise Sosa'ya liderlik görevini vermesi. Sosa oyunu çok yönlü oynayan daha çok topu ileri götüren bir oyuncu. Gustavo savunma ağırlıklı iyi bir ön stoper. Bir anlamda Fenerbahçe'nin el freni gibiydi.

Birkaç oyuncuya dokununca kurgu bir anda değişiyor. Ve bu takım maç kazanmayı alışkanlık haline getiriyor.

Değişimde geç kalmanın faturası dileriz ağır olmaz.

Sarı-lacivertliler yarışa devam derken gözleri de Beşiktaş'ta doğal olarak.

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