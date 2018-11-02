Bugün tüm Türkiye’nin aklı, gözü İstanbul’da oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe maçında. Taraflı tarafsız herkes sonuca odaklanmış durumda…

Yıllardır böylesine önem kazanan bir karşılaşma olmamıştı…

Her iki takım bu akşam 3 puanı almak istiyor doğal olarak. Galatasaray kendi sahasında seyirci avantajını kullanacak elbette. Liderlik yarışını riske atmak istemeyecekler. Kadro, Fenerbahçe’ye göre daha iyi. Teknik direktör Fatih Terim faktörü de ortada…

Galatasaray’ın artıları ortada. Neresinden bakarsınız bakın galibiyete daha yakın…

Hatta, tarihi bir skor bekleyenlerin sayısı azımsanacak gibi değil…

İşin bu tarafı ayrı…

Ancak, Fenerbahçe hiç bu kadar kötü olmadığı bir dönemde bu akşam galip gelebilir mi sorusu ortada. Bilindiği gibi futbolda bazen öyle sonuçlar alınır ki, şaşırtıcı ve hayret verici olabilir…

Bu nedenle, bu akşam oynanacak maç beklentinin aksine bir sonuçla bitirse hiç yadırganmasın.

FENERBAHÇE MOTİVASYONU

Fenerbahçe cephesine baktığımız da, büyük yara alan dev bir gemi gibi dalgalara direniyor açıkçası. Başkan Ali Koç, motivasyonu yükseltmek için bir yöneticinin yapacağı hamleleri yerine getiriyor. Samandıra tesislerine gidip futbolcuları yalnız bırakmıyor. Maç primi uygulamasıyla, profesyonel oyunculara “para dopingi” yapıyor. Yerli oyunculara “aslansınız, ezeli rekabet…” gibi söylemlerle ayrı bir özgüven aşılıyor. Görevden alınan Cocu’dan boşalan yere gelen bir başka Hollandalı Koeman’a “göster kendini kap görevi…” deniliyor…

Yapılması gereken ne varsa, elde avuçta olanlarla maça en iyi şekilde çıkmak istendiğini görüyoruz. Ellerindeki tüm kozları kullanmak için son bir haftadır yoğun bir çaba söz konusu…

Tüm bunlar bir yana. Maçın kazanılması sahaya çıkacak oyuncular da bitiyor. Bir de, o oyuncuların nasıl bir taktikle oynayacağını belirleyen teknik adamda…

Fenerbahçe riske girmeden, kontrollü ve disiplinli bir oyun oynayacaktır. Öncelikle orta saha, rakipten top kapma, pres ve kazanılan topları çok seri biçimde forvete aktaracak. Forvet oyuncuları da, savunmaya yardım için ayrı bir güç ortaya koyacaklardır. Ekip olarak, sahanın her yerinde mücadele ve yardımlaşmanın tek ilke olacağı ortada…

TAKIM LİDERİ KİM OLACAK?

Oyun kurgusu, kenar beklerin ataklara katılması ve tuttukları rakiplerini kaçırmamaları şeklinde gelişecek. Ancak, orta alan liderliğini hatta takım liderliğini kim üstlenecek? Mehmet Topal’ın oynama ihtimali olmadığı açıklandı. İşi kimin üstleneceğini maç sırasında göreceğiz…

Bu maç için ideal diziliş 4-2-3-1 şeklinde olmalı. Yoksa, Galatasaray’ın pas trafiği ve atağa çabuk çıkışını önlemek çok zor olur… Sağ bek Şener, ileri çıkışları iyi yapıyor. Isla’nın artısı ise kolay çalım yemiyor. En önemli hat burası bence. Bir de, Alper bu tür maçlar için daha iyi gözüküyor… Oyuna Soldado ile başlamak bir başka çözümdür. Bu tür maçlara daha hazır bir oyuncu olduğu unutulmamalı…

SAKİN VE SABIRLI OLAN KAZANIR

Fenerbahçe’nin kaybedecek bir şeyi yok bence. Zaten, kaybettiği kadar kaybetmiş. Bu nedenle, rahat oynayacaktır. Alacağı bir puan bile, büyük bir kazanımdır onlar adına. Önemli olan ve taraftarın beklentisi ezeli rakibe boyun eğmeyen bir oyun sergileyebilmek. Bunu da başarabilirler diye düşünmek gerekir. Bu tür maçların en önemli noktası, sakin olan ve oyun disiplininden kopmayan takımların karlı çıktığıdır…

Açıkçası; Fenerbahçe için ne kadar zor bir maç ise, Galatasaray adına da aynı zorluk söz konusu. Dileriz her iki takım güzel bir futbol ortaya koyarlar. Adlarına ve ezeli rekabete yakışır bir mücadele sporseverlerin en büyük beklentisi…

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ