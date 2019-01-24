Fenerbahçe bildiğiniz gibi…

Kötü futbolu sürdürmekte çok başarılılar…

Tempoyu bir türlü yükseltemiyorlar…

Hızlı oyun oynayamıyorlar…

Rakibe baskı kurmayı beceremiyorlar…

Yardımlaşma hiç yok…

Adam eksiltmeyi, savunma arkasına kaçmayı bilmiyorlar…



Başta Ayew olmak üzere çok top kaybediyorlar…



Pozisyon üretemiyorlar…



Şut atmayı unutmuşlar...



Rakip top kaptığında telaşlanıyorlar…



İstek, mücadele, ısrar, inat yok…



Bırakın kaliteyi, vasat kelimesi bile büyük onur bu oyuna…



Bir güvensizlik sarmalının içerisinde kaybolmuşlar. Futbolu unutmuşlar. Hepsi profesyonel, büyük paralar kazanıyorlar. O paraların kuruşu kadar değerleri yok… Şaşırmamak elde değil. Bir takım bu kadar nasıl kötü olabilir... Aklın alacağı bir durum değil!



DÜNYANIN EN İYİ TEKNİK ADAMI GELSE DE OLMAZ



Ersun Yanal göreve geldiğinde, en azından bir şeylerin değişeceğini umut edenler şimdi hayal kırıklığı yaşıyor… Ersun Yanal değil, dünyanın en iyi teknik adamını getirseniz de bu takım bir adım ileri gitmeyecek. Görünen fotoğraf ortada…



Yazık kelimesi az kalıyor… Rezillikten başka bir şey değil, Fenerbahçe’nin durumu…



İlk yarı Hasan Ali’nin bir şutu var. Hepsi o. 90 dakika süresince başka şut göremedik… Oyunu çevirecek hamleler çok geç geldi. Slimani ısrarını anlamak mümkün değil. Soldado’yu son 10 dakika oyuna almak nasıl bir mantık?



Bir kez daha gördük ki, Slimani golcü falan değil. İyi bir stoper olabilir! İyi zıplıyor. Topla buluşuyor. Hepsi bu. Son vuruş, bir türlü gerçekleşmiyor. Neden bu oyuncu hala forma giyiyor biri anlatsın da öğrenelim…



Yenildikleri takım, bir alt lig ekibi… Hemen belirtelim ki, bileklerinin hakkıyla turu geçtiler. Çok daha farklı bir skor alabilirlerdi…



LİGDEN DÜŞMESİNLER YETER



Tüm bunlar yetmezmiş gibi, Skrtel’in kırmızı kart görmesi faturayı iyice ağırlaştırdı. Bu hafta oynanacak Malatyaspor karşısında takımda olmayacak…



Her maç aynı senaryo sergileniyor. Bir adım ileri gitme yerine daha kötüye gidiş söz konusu…



Kaç oyuncu alırsanız alın, bu takım düzelmez…



Baştan beri söylüyoruz. Ligden düşmesinler yeter. En büyük başarıları olacak inanın…



Sonuç da, oynanan oyun da formaya, taraftara, kulübün tarihine hakarettir…



Sözün bittiği yerdeyiz…