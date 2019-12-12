Galatasaray Avrupa defterini kapattı. Fransa’nın güçlü takımı Paris Saint-Germain karşısında bir varlık gösteremediler. Farklı yenilerek, son yıllarda aldıkları en kötü sonuçla Şampiyonlar Ligi’ne veda ettiler. Bu sonuç, Sarı-Kırmızılılar adına hezimet denilecek bir yıkım oldu…

Şampiyonlar Ligi Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu. Burada yer almak yalnız ekonomik değil, ülke futbolununda geleceği açısından önemlidir. Ne yazık ki, içinde bulunduğumuz sezon takımlarımız Avrupa’da iyi bir sınav veremediler. Öncelikle Galatasaray bu sınavda sınıfta kalmıştır. Avrupa’da her zaman aldığı iyi sonuçlarla ülkenin yüz akı olan Sarı- Kırmızılılar bu kez başarılı olamadı…

Sezona büyük umutlarla başlayan Galatasaray, kağıt üzerinde iyi bir kadro kurdu. Aldığı oyuncuların geçmiş grafiği, istatistik rakamları çok iyi olmasına rağmen beklenen tablo sahaya yansımadı. Elbette bunun çeşitli nedenleri olduğu bir gerçek. Sakatlıklar, cezalar ve takım olarak bir türlü sağlanamayan uyum başta Sarı-Kırmızılı taraftarları olduğu gibi futbolun içerisinde olan herkesi şaşırttı…

Grup maçlarında aldığı 2 puanla, Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Galatasaray, Paris Saint-Germain karşısına oldukça eksik bir kadro ile çıktı. Sahaya çıkan 11 dışında yedek kulübesi gençlerden oluşuyordu…

NE MÜCADELE NE DE POZİSYON HİÇBİR ŞEY YOKTU

Fransa’nın hatta Avrupa’nın en iyi takımlarından birisi olan Paris Saint-Germian güçlü bir kadroya sahip. Neredeyse her bölgede üstün oyunculara sahip. Şampiyonlar Ligi’nde kupaya en yakın takımlardan biri olan Fransız ekibi, İstanbul’da ki maçı tek golle kazanmıştı…

Galatasaray maçı kadrosuna, Di Maria, Meunier, Gueye, Herrera, Kimpembe gibi isimleri almayan Paris Saint-Germain için bu isimlerin olmayışının çok da önemi yoktu. Kadro da ki isimler bu eksiklikleri aratmayacak kadar yıldız olarak isimlerini futbol tarihine yazdırmışlardı bile…

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesi yaptığı değerlendirmede, “ çok kaliteli bir ekiple oynayacağız.

Amaç, sonuçtan çok ortaya koyacağımız mücadeledir…” diyerek tüm eksikliklere karşın Galatasaray ruhunu sahaya yansıtacaklarını söylemişti…

Ne yazık ki, ne mücadele ne de o ruh sahaya yansımadı. İkili mücadelelerin tamamını yitiren Sarı-Kırmızılı oyuncular doğru dürüst pas yapamadılar. Pozisyonu bırakın isabetli bir şut dahi atamadılar…

Sarı-Kırmızılı takım golcüsü olmayan bir kadro ile sahaya çıktı diyebiliriz. Uzun süredir sakatlık sorunu yaşayan büyük umut Falcao henüz tam olarak hazır değil. Fatih Terim, Falcao’nun 90 dakikayı çıkaracak fizik gücünden uzak olduğunu söyledi. Bu nedenle yedekler arasındaydı. Bu durum Sarı-Kırmızılılar adına büyük eksiklikti…

PARİS SAINT GERMAİN EN RAHAT MAÇINI OYNADI

Karşılaşmaya rakibinin baskısı altında başlayan Galatasaray oyun kurmakta zorlandı. Savunmadan çıkan toplar, forvet oyuncularına gitmeden rakip tarafından karşılandı. Sarı-Kırmızılıların en büyük sorunu golcüsünün olmayışıydı. Emre Mor, santrafor görevi üstlenmişti. Tüm hava toplarını fizik yetersizliğinden alamadı. Galatasaray, orta yapmak yerine daha çok paslarla rakip ceza sahasına girmek istedi. Bunda da fazla başarılı olamadılar…

Oyunu istediği gibi yönlendiren Fransız ekibi, çok hareketli bir takım. Savunma arkasına attıkları toplarla pozisyon bulmaya çalıştılar. Düşüncelerinin sonucunu da aldılar. Attıkları iki gol de uyguladıkları taktiğin ürünüydü. Mbappe, Neymar ve İcardi sürekli yer değiştirdiler. Galatasaray savunması çoğu kez zor durumda kaldı. Fatih Terim, ilk yarının sonlarına doğru Emre’yi çizgiye aldı. Belhanda bu forvetin ortasında görev yaptı. Temposu düşük, ev sahibi takımın üstünlüğü şeklinde geçen maçın ilk yarısında Galatasaray hiçbir varlık gösteremedi…

Karşılaşmanın ikinci yarısı golle başladı. Mbappe – Neymar ikilisinin ürettiği pozisyon bir kez daha Galatasaray ağlarına gol olarak yansıdı. İkilinin maç boyunca müthiş uyumu da dikkat çekti…

Fatih Terim son 30 dakikaya girildiğinde Falcao’ya şans verdi. Sakatlıktan yeni kurtulan gol umudu hiçbir varlık gösteremedi. Tıpkı diğer arkadaşları gibi. Penaltı golü ile skoru 5-0 yapan Fransız takımı, Galatasaray’ın Avrupa umudunu söndürürken hezimet denilecek bir gece yaşanmasına da neden oldu…