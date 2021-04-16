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İbrahim Yıldız: Neredesin Aboubakar?

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü'yle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Beşiktaş-Ankaragücü maçını kaleme alırken Aboubakar'ın sakatlığına vurgu yaptı

İbrahim Yıldız: Neredesin Aboubakar?

Beşiktaş kolay gibi gözüken maçtan 1 puan alabildi. Üstelik karşılaşmada atılan dört golün dördü de Ankaragücü'nden geldi. Başkent ekibi iki kendi kalesine, iki de Beşiktaş filelerine toplam 4 gol gönderdi.

Maçın hemen başında Beşiktaş'ın kaçırdığı penaltı vuruşu oyuncuları etkiledi diyebiliriz. Yine de 2-0'dan sonra daha rahat oynaması gereken siyah-beyazlılar özellikle son yarım saat bocaladılar.

Asıl sorgulanması gereken sorun, bu düşüşün nedenidir. Öncelikle şunu vurgulamakta yarar var. Beşiktaş'ın bu sezon başarısında büyük pay sahibi olan en önemli isim şüphesiz Aboubakar... Oynadığı her maçta sadece attığı goller değil üstlendiği rolle de dikkat çekiyordu. Pas trafiğini yönetmesi, savunmayı etkisiz bırakan hamleleri, orta alana kadar gelip oyuna derinlik kazandırması bir yana güçlü fiziği ile durdurulması zor bir golcü profili çiziyordu. Oynamadığı maçlarda eksikliği çok açık olarak hissediliyor. Yerini doldurmak amacıyla transfer edilen Cenk'in sakatlığı bu bölgede sıkıntı yarattı ister istemez.

İki golcünün yerini doldurması düşünülen Larin farklı özelliklere sahip bir oyuncu. Daha çok kenarda oynayarak yüksek performans gösterdi. Klasik dokuz numara olmadığı ortada.

Bir başka sorun ise, orta sahanın etkisizliği. Atiba yaşının getirdiği doğal sorun olarak yorulmaya başladı. 38 yaşında bu kadar sık maç oynamak Atiba'yı yordu. Ankaragücü maçında bunu gördük. Atiba'daki bu düşüş Josef'i de etkiledi. Oğuzhan'ın sakatlanıp oyundan çıkması Beşiktaş'n tüm oyun planını bozdu. Orta saha yürümeyince makina teklemeye başladı.

Karşılaşmanın son bölümünde Ankaragücü oyuna ortak olurken bu sorun dikkatlerden kaçmadı. Taraftar Aboubakar'ı bir an önce takıma dönmesini bekliyor. Kalan maçlarda golcüye büyük ihtiyaç olduğu bir gerçek.

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