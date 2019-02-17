Aykut Kocaman 9 ay sonra Fenerbahçe taraftarının önüne çıktı. En son yine Konyaspor ile oynanan maçta Fenerbahçe’nin başındaydı…
Karşılaşma öncesi genel kanı sonuç berabere olur şeklindeydi…
Nedeni?
Aykut Kocaman faktörüydü. Yıllarca Sarı-Lacivertli takımı çalıştıran Aykut hoca, kimin ne yapacağını çok iyi biliyordu. Üstelik, zor günler geçiren takımın üstlerine geleceğini, daha çok topla oynayacağını, kazanmak için her şeyi yapacağını düşünmüştü… Aykut hoca, buna karşılık şunu da düşünmüştü.
Fenerbahçe zor gol atan bir takım. Hava toplarında üstünlükleri yok. Savunma oyuncuları hiç topa yükselmese bile bir şey olacağı yok…
Hava toplarında etkisizliğin en önemli ismi ise Slimani’ydi. Bu futbolcunun gol atma beceresi sıfır. Topu kaleye gönderemiyor. Israr etmenin anlamı yok. Genç takımdan bir oyuncu getirin daha iyi olur. Taraftara bu eziyeti çektirmekten vazgeçin. Olmuyor. Ne yaparsanız yapın olmuyor. Sezon bitecek, hala Slimani umudu sürüyor. Bile bile lades…
Konyaspor son bir saat 10 kişi oynadı. Bu eksikliğe rağmen Konyaspor sanki Fenerbahçe’den daha fazla oyuncu ile oynuyordu. 10 kişi kalınca daha fazlı ileri çıktılar, pozisyon bulmaya çalıştılar. Oyuna asıldılar…
KOCAMAN BİR DUVAR
Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin gol becerisi hatta gol şansının olmadığını varsayarak iyi bir duvar örmüştü. Bu duvar 10 kişi kalan takımlar için ideal bir durum. Fenerbahçe gibi, gol atması sorunlu ve zor olan bir takımın bu duvarı aşması zaten mümkün değildi…
Bakıldığında sayısız orta yapıldı. Sağdan soldan yapılan ortalar istatistik rakamlara göre oldukça yüksek. Hatta Valbuena 22 orta yapmış tek başına. İyi, güzel de bu ortalar ne kadar adrese teslim ya da sahipliydi? Dikkat edilecek olursa, gelişigüzel ortalar. Çoğu rakip takım tarafından kolaylıkla karşılandı. İkinci yarı Fenerbahçe’nin iki net pozisyonu var. Ayew ile Alper’in girdiği pozisyonlar. Alper’in attığı golün VAR tarafından iptal edildiğini de anımsatalım. Ofsayt mıydı? Evet ofsayttı…
SLİMANİ’YLE OLMUYOR
Ersun Yanal, oyunu seyirciler gibi izleyince skoru değiştirecek taktiksel değişiklikleri yapamadı. Slimani’yi oyundan alıp yerine daha iyi hava toplarına çıkabilecek Frey’i deneyebilirdi…
Oyunu kenarlardan içeri alıp, duran top kullanma şansı yaratma, şut atma, merkezden rakip arasına girme daha etkili bir yöntem olabilirdi. Bu işi yapacak ince ayar çekecek, yaratıcı isim yok diyebilirsiniz. O zaman, Valbuena’yı kenardan ortaya kaydırmak bir çözümdü aslında…
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ın taktiğini bozacak bir arayışı yapamadı. Kapanan savunmaya sabaha kadar aynı tür orta yaparak gol atamazsınız. Eliniz de Slimani varsa bu mümkün değil. Bu oyuncuyu mahallede halı sahada bile oynatmazlar…
İstek, mücadele, tempo tamam. Ancak, sonuç yok. Düşme potasının biraz üzerinde olmak, başka arayışları da istiyor açıkçası. İşte Rizespor, son haftalar da oynadığı oyunu ve geldiği yer ortada…
Bu kadar coşkulu bir taraftarın önünde skoru istediğin gibi alamıyorsan, bir sorun olduğu ortada. Bu yalnız oyuncu kalitesi ile anlatılacak, hatta sığınılacak bir durum değil. Teknik ekip de kendisine bir pay çıkarmalı. Günümüz futbolu satranç gibi akıl oyunlarına dönüşmüş. Doldur boşalt modeli artık mahalle maçlarında bile kalmadı…
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.