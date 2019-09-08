Tarihe geçecek bir gün yaşadık. Basketbol, voleybol ve futbol da milli takımlarımızın aldığı sonuçlar sevindiriciydi…

Hepsinin aynı günde olması ve ayrı hikayeleri vardı şüphesiz. Öncelikle Avrupa Şampiyonası finali oynayacak olan kızlarımızdan söz etmek gerekirse, büyük bir başarı elde ettiler. Son 10 gündür inanılmaz maçlar yaptılar. Güçlü takımları yendiler. Yarı finalde daha önce şampiyonluklar yaşamış tecrübeli bir takım olan Polonya’yı devre dışı bıraktılar. Finale çıkmaları ve şampiyonluk kupasının ucundan tutmaları tebrik edilecek bir durum. Dileriz, Avrupa Şampiyonluğunu yaşarlar, yaşatırlar…

Futbola gelince Avrupa Şampiyonası için yola çıkan Milli Takımımız zor da olsa 3 puanı almayı başardı. Kağıt üzerinde rahat kazanacağımız bir maçtı Andorra karşılaşması. Bulunduğumuz grubun en zayıf halkasıydı. Fransa’yı yenen millilerin bu maçta fark yapacağı beklentisi vardı…

Ne var ki, Andorra sahaya top oynamaktan çok oynatmamak amacıyla çıkmıştı. 11 kişi kendi yarı alanında hatta ceza sahasında kalarak bir maçı bitirmek istediler. Böyle olunca işler istenildiği gibi gitmedi. Rakibin, sert oyunu ve direnci futbolcularımızı telaşlandırdı. Hatta zaman zaman sinirlendirdi. Taktik olarak rakibin bu yönetimini aşmak oldukça zor oldu diyebiliriz…

MAÇ RAKİP SAHADA OYNANDI

Tek kale oynanan bir maç izledik. Kapanan, alan bırakmayan bir takım karşısında yapılacak tüm alternatifler denendi aslında. Üstelik gol şansı da bulduk. Direkten dönen toplar vardı. Kalecinin kurtardığı pozisyonlar yaşandı. Bu kadar katı savunma yapan bir takıma karşı sürekli yeni planları denemek elbette mümkündü. Teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncularına bu yönde telkinlerde bulundu aslında…

Çok sayıda orta yaptık. Topla oynama yüzde 90 civarında takımımız lehineydi. Şutlarımız vardı. Golün erken gelmemesi beraberinde stresi getirdi…

Gecenin kahramanı golü atan Ozan oldu. İkinci yarı sahada yer alan Ozan, Yusuf’un korner atışını ağlara göndererek bu övgüyü hak etti.

Bu kadar üstün oynadığımız bir maçı tek golle kazanmak belki üzmüş olabilir oyuncularımızı. Ancak sonuçta alınan 3 puan çok önemliydi. Salı günü Moldova karşısına büyük moralle çıkmak adına olaya bakmak gerekir. Grubumuzda favorilerin kazandığını göz önüne aldığımızda, sonuç bizim adımıza büyük bir kazanım…

Üstelik, Burak, Cengiz, Abdülkadir Ömür gibi önemli oyuncular yoktu.

CENK FORMSUZ

Ancak şunu da göz ardı etmemek gerekir. Rakip ne kadar futbol oynamayı düşünmese de, golü erken bulma adına yapılacak işlerin olduğu da bir gerçek. Öncelikle Cenk formsuz. Takımında şans bulamayışı bunun en basit nedeni. İyi pozisyonlar bulmasına rağmen değerlendiremedi. Burak’ı aradık. Bir başka eleştirimiz ise, Cenk’in yanına ikinci bir santrfor eklenebilirdi. Dönen toplar boşta kaldı. Hava toplarında daha etkili olabilirdik. Sıfıra inip orta yapmayı çok deneyemedik. Sağ kanatta Zeki iyi çalıştı. Sol taraf etkisizdi. Şut attık. Fakat, atılan şutların kalitesi çok düşüktü. Son dakikalar da uzun adamların rakip ceza sahasına girmesi alternatif olarak düşünülebilirdi

Her şeye rağmen, sürekli gol arayan, coşkuyu, isteği ve mücadeleyi son ana kadar sürdüren Milli Takım oyuncularımızı kutlarız…

Bir başka not ise, kaptan Emre’nin 100. kez Milli formayı giymesiydi. 39 yaşında bir oyuncunun ortaya koyduğu performansa baktığımızda azımsanacak bir olay olmadığı ortada. Genç oyunculara iyi bir örnek Emre’nin futbolu…

FEDERASYON FORMA DAĞITMALIYDI

Şenol Güneş, elinde genç ve geniş bir kadro olması nedeniyle şanslı. İyi bir futbolcu havuzuna sahip. Avrupa yolunda büyük bir avantaj. Uzun süredir bu kadar iyi bir oyuncu kadrosuna sahip olmamıştık. En önemlisi kaleci, savunma ve orta alanda kaliteli futbolcularımız var. Avrupa Şampiyonası katılmak futbolumuzun gelişimini daha da yükseltecektir. Bu kadronun bunu başaracağına inancımız tam…

Uzun bir aradan sonra İstanbul seyircisi ile buluşan Milli Takım, sahadan galibiyetle ayrılırken, seyircinin düşük temposu dikkat çekti. Rakibin zayıf oluşu belki bundan bir etkendi. Ancak, daha coşku bekleniyordu. Federasyonun gelen izleyicilere forma dağıtmasını beklerdik. Dileriz bir başka maçta bunu gerçekleştirirler…