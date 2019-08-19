Sezonun ilk maçları sürpriz sonuçların alınması açısından her zaman yaşanmıştır…

Şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’in yenilmesi beklenmeyen sonuçlardı…

Geçen sezon iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor da, Kasımpaşa karşısında beklediği galibiyeti alamadı.

Bu açıdan bakıldığında ilginç bir başlangıç yaşandı Süper Lig’de. Takımların tam olarak hazır olmadığı ortada. Bunun dışında deplasmanların zor geçeceği de bir gerçek…

Kasımpaşa, kendi sahasında güçlü rakibi ile berabere kalırken yeni oyun planı ile dikkat çekti. Daha önce de takımın sorumluluğunu üstlenen Kemal Özdeş klasik oyun anlayışını bu kez değiştirmiş gözüküyor. Kemal Özdeş, daha çok topu rakibe bırakıp kontra toplarla sonuca gitmek isteyen bir planı uyguluyordu. Trabzonspor karşısında gördüğümüz kadarıyla, bu sistemin dışına çıkılmış. Artık, sahanın her alanında topla oynamak ve daha çok topa sahip olma anlayışını izledik.

Yenilenen bir kadroyla birlikte Kasımpaşa’nın ilerleyen haftalarda daha farklı sonuçlar alacağı ortada. Fatih, Fernandes, Aytaç, Mame, Yusuf ve Mustafa Pektemek ile kadrosunu güçlendiren hatta yeni bir takım kuran İstanbul ekibi bunun sıkıntısı yaşıyor. Zaman içerisinde hataların giderilmesi ve oyuncuların birlikte oynama alışkanlığı ekip oyununu ortaya çıkaracaktır…

Yeni stoper Fernandes ilk maçı olmasına karşın çok iyi olmasa da başarılı bir oyun ortaya koydu. Üstelik karşısında çok güçlü bir forvet oyuncusu Sörloth vardı. Orta sahada oynayan Aytaç, takıma hiç yabancılık çekmeyen isim olarak dikkat çekti. Sürekli şutu düşünmesi olumluydu. Kanat oyuncusu Yusuf alışık olmadığı bir planın içerisinde zaman zaman bocaladı. Önceki takımlarda daha çok top taşıyan ve takımın sürükleyicisi olan Yusuf yeni görevini yadırgadı. Savunmaya yardımı ve kolektif sisteme uyum sağladığında daha da başarılı olacaktır. Belki, Trezeguet kadar olmasa da, en az onun kadar takıma faydalı olacağı ortada…

Kasımpaşa’da en büyük beklenti şüphesiz golcü Thiam Mame. İlk maçında tam olarak istenileni gösteremedi. Ayağına hakim, iyi top saklayan, arkadaşlarına boş alan yaratan kısacası futbolu bilen biri olduğunu gösterdi. Uyum sorununu kısa sürede atlatırsa çok faydalı olacaktır…

Geçen yıla göre iyi bir yedek kulübesine sahip olan Kasımpaşa, savunma sorununu çözmüş. Forvette pas hatalarını giderirse üst sıra hedefini rahat gerçekleştirebilir…

Berabere kaldıkları Trabzonspor’a ikinci yarı neredeyse pozisyon vermediler. Daha çok atak denediler. Fazla aceleci davranmaları ve rakibin arkasına pas atma sorunu istedikleri golleri getirmedi. Bunun temel nedeni ağır geçen sezon öncesi hazırlığı olabilir. Yine de iyi bir mücadele ortaya koydular. Tempolu bir maç çıkardılar.

TRABZONSPOR ŞAŞIRTTI

Şampiyonluk hedefi ile sezona başlayan Trabzonspor iyi bir golcü bulmuş. Sörloth oynadığı her maçta gol attı. Güçlü bir oyuncu. Biraz daha topla buluşması sağlanmalı. Savunmanın göbeği yeni isimlerle güçlendirilmiş. İlk maça göre bir yorum yapmak erken. Kaleci Uğurcan iyi bir kaleci olduğunu bir kez kanıtladı. Koita’nın yakından vurduğu kafa şutunu çok güzel kurtardı. Takımın aldığı bir puanda büyük rolü vardı…

Avrupa Kupası maçının yorgunluğunu gördük. Oyuna tam hakim olamadılar. Orta alanda iyi paslar yapmalarına rağmen forvet oyuncuları Kasımpaşa ceza alanında etkisizdiler. Bunda Kasımpaşa savunmasının iyi oyununun rolü vardı…

Maçın özeti; Kasımpaşa kendine göre daha hazır olan Trabzonspor’a karşı etkili bir oyun ortaya koydu. Yakaladığı pozisyonları daha iyi kullanabilirdi. Trabzonspor ise yorgundu. İkinci yarı etkisiz kaldı. Şut oranı çok düşüktü...