İbrahim Yıldız: Zirvenin büyük ortağı geldi

Son 6 karşılaşmanın 5'ini kazanan Galatasaray zirvenin en önemli ortağı olduğunu kanıtladı.

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'u farklı yenerek gücünü test eden sarı kırmızılı takım, eksik oyuncularına rağmen iyi futbol oynamayı sürdürüyor.

Genç ve yerli oyuncular yakaladıkları fırsatı iyi değerlendiriyorlar. Zaman zaman ilk 11'in neredeyse tamamı yabancı oyunculardan oluşan Galatasaray takımının kadro yapısı çok değişti.

Hatayspor karşısına 6 yerli oyuncu ile çıkan sarı kırmızılı ekip gençlere de fırsat verdi.

Fatih Terim gelecek adına umut veren gençlere görev verirken yanılmadığını da gördü.

Üçüncü golü atan Kerem tam bir yetenek harikası. Kendi adına attığı golle iyi bir başlangıç yaptı.

Süratli ve vuruş tekniği yüksek.

Tıpkı Oğulcan gibi Kerem de takımın değişmez isimleri olursa kimse şaşımasın.

23 puan toplayan Galatasaray en az gol yiyen takım olarak da dikkat çekiyor.

Bu gösterge takım savunmasının başarılı olduğunun kanıtı. Bunun yanı sıra orta alan oyuncularının geriye yardımı da söz konusu.

Hatay maçında Emre Kılınç'ın bu gayretini ve çalışkanlığını gördük.

Asıl anlatılması gereken Diagne olayıdır. İlk golü atarak kilidi açan Diagne gerçek bir golcü olduğunu gösterdi. Topu alışı, kontrol ve vuruş harikaydı.

Zorluk derecesi yüksek bir gol de attı. Bunu da ancak Diagne yapabilirdi.

Hatayspor'a gelince, oyunu çirkinleştirmeden iyi mücadele ettiler.

Fırsat da yakaladılar. Acemilik çekmiyorlar. Zaten şimdiye dek oynadıkları maçlarda iki kez kaybetmeleri güçlerini gösteriyor.

Ligde kalma amaçlarını gerçekleştirecekleri anlaşılıyor.