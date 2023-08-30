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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi sakatlandı mı? Okan Buruk maç sonunda açıklama yaptı! - Galatasaray Haberleri

        Icardi sakatlandı mı? Okan Buruk maç sonunda açıklama yaptı!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma başarısı gösterirken Mauro Icardi'nin ilk yarıda yaşadığı bir pozisyon futbolseverleri korkuttu. Bu pozisyonun ardından seken Arjantinli golcünün son durumuna dair açıklama Okan Buruk'tan geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 09:40 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:40
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        Icardi korkuttu! Son durumu ne? Açıklandı
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Norveç'in Molde ekibini 2-1 mağlup ederek adını gruplara yazdırırken sarı-kırmızılı taraftarların yüreği bir pozisyon sonrasında ağızlara geldi.

        Maç boyunca sıkı takip edilen Icardi, Moldeli rakibiyle girdiği bir hava mücadelesi sonrasında yere sert şekilde düştü. Yayıncı kuruluşun aktardığına göre bu pozisyondan sonra sahada 'rahat' edemeyen Icardi için açıklama da Okan Buruk'tan geldi.

        "SİNİR SIKIŞMASI OLDU"

        Okan Buruk, maçta sakatlık yaşayan Icardi'nin durumuyla ilgili, "Darbeden dolayı bir sinir sıkışması oldu. İkinci yarıda 10-15 dakika kendisini denedi. Sonrasında devam etmek istedi. Darbeden dolayı bir sıkışma oldu. Herhangi bir adale sakatlığı değil." diyerek sözlerini tamamladı.

        GOLLERİNE DEVAM ETTİ!

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Molde ile oynanan rövanş maçında da sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı takımın bu sezon bonservisini aldığı yıldız futbolcu, forma giydiği son 4 karşılaşmada 5 kez ağları havalandırdı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynanan müsabakada bir gol atan Icardi, Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor karşılaşmasında iki kez topu ağlara gönderdi.

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapılan ilk maçta bir gol kaydeden Icardi, rövanş maçında da bir kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

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