Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Icardi, Wanda Nara ve Keita Balde'nin mesajlarını ifşa etti!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Arjantinli golcü Icardi, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme damga vurdu. Yıldız futbolcu, Inter'den eski takım arkadaşı Keita Balde'nin Wanda Nara'ya attığı mesajları paylaştı. İşte yaşananlar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Icardi, Wanda Nara ve Keita Balde'nin mesajlarını ifşa etti!

    Galatasaray'daki performansıyla Süper Lig'e damga vuran Arjantinli golcü Mauro Icardi, özel hayatıyla yeniden gündem oldu.
  • Icardi, Wanda Nara ve Keita Balde'nin mesajlarını ifşa etti!

    Mauro Icardi, Instagram hesabında paylaştığı hikayeyle Spartak Moskova'nın başarılı ismi Keita Balde'nin evli olmasına rağmen Wanda Nara'ya mesaj attığını ifşa etti.
  • Icardi, Wanda Nara ve Keita Balde'nin mesajlarını ifşa etti!

    Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından Balde Icardi'yi aradı ancak 29 yaşındaki forvet telefonlarını açmadı.
  • Icardi, Wanda Nara ve Keita Balde'nin mesajlarını ifşa etti!

    Bununla da yetinmeyen Icardi, Simona Guatieri'ye (Keita Balde'nin eşi) mesaj atarak kocasının onu aldattığını söyledi.
  • Icardi, Wanda Nara ve Keita Balde'nin mesajlarını ifşa etti!

    İhanet iddialarının ilk çıktığı yer olarak Wanda Nara ve Simona Guatieri'nin aynı kolyeyi takması gösteriliyor. İddialara göre; Balde, eşine ve Wanda Nara'ya aynı kolyeyi aldı.
  • Icardi, Wanda Nara ve Keita Balde'nin mesajlarını ifşa etti!

    Olaylar bununla da bitmedi, Wanda Nara ve Keita Balde'nin aynı gün, benzer saatlerde "Mutlu ol" paylaşım yapması da ihanet iddialarını güçlendirdi.
  • Icardi, Wanda Nara ve Keita Balde'nin mesajlarını ifşa etti!

    Keita Balde ise iddiaları reddetti. Wanda Nara ile Dubai'da dostane bir görüşme olduğunu söyledi ve isminin bu tarz haberlerde geçmemesini istediğini belirtti.
  • Icardi, Wanda Nara ve Keita Balde'nin mesajlarını ifşa etti!

    GALATASARAY TARAFTARINDAN BALDE'YE YOĞUN MESAJ

    Galatasaray taraftarı ise Keita Balde ve oynadığı takım olan Spartak Moskova'nın sosyal medya hesaplarını yorum yağmuruna tuttu. Balde ve Rus ekibi de çareyi gönderileri yoruma kapatmakta buldu.
  • Icardi, Wanda Nara ve Keita Balde'nin mesajlarını ifşa etti!

    Öte yandan, özel izin alarak Fransa'ya giden Icardi, boşandığı eşi Wanda Nara ile ortak kullandığı tüm eşyaları kendi üzerine aldı. 
  • Icardi, Wanda Nara ve Keita Balde'nin mesajlarını ifşa etti!

    Golssip'in haberine göre Mauro Icardi, kendisine ait olan ancak eşi Wanda Nara ve çocuklarının kullandığı özel jetini geri almak için acil olarak Fransa'ya gitti. 
  • Icardi, Wanda Nara ve Keita Balde'nin mesajlarını ifşa etti!

    Jetin üstüne alma işlemlerini halleden Icardı, kendi üzerine olan fakat eski eşi Wanda Nara'nın kullandığı kredi kartlarını da bloke ettirdi. 
  • Icardi, Wanda Nara ve Keita Balde'nin mesajlarını ifşa etti!

    Bu durumdan bir alışveriş sırasında haberi olan Wanda Nara, kasada ödemeyi gerçekleştiremeyince sinir krizi geçirdi.
  • Icardi, Wanda Nara ve Keita Balde'nin mesajlarını ifşa etti!
  • Icardi, Wanda Nara ve Keita Balde'nin mesajlarını ifşa etti!
  • Icardi, Wanda Nara ve Keita Balde'nin mesajlarını ifşa etti!
  • Icardi, Wanda Nara ve Keita Balde'nin mesajlarını ifşa etti!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.