IEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü aşağı yönlü revize etti

IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 849 bin varil artarak 104 milyon 872 bin varile çıkması bekleniyor.

Ajans, bir önceki raporunda talep artışını yaklaşık 932 bin varil olarak öngörmüş, toplam tüketimin ise 104 milyon 980 milyon varile ulaşacağını tahmin etmişti.

Ajansa göre aşağı yönlü revizyon, tüketimdeki mevsimsel zayıflığı yansıtıyor. Küresel petrol talebi, yılın geleneksel olarak en düşük seviyesi olan ocak ayında bir önceki aya göre yaklaşık 2 milyon 700 bin varil azaldı.

IEA, raporda "2025’te olduğu gibi artışın tamamı OECD dışı ekonomilerden kaynaklanacak ve ülke bazında Çin başı çekecek." ifadelerini kullandı.

OECD dışı ülkelerde petrol talebinin bu yıl 857 bin varil artışla 59 milyon 80 bin varile ulaşması öngörülürken, OECD ülkelerinde talebin 8 bin varil düşüşle 45 milyon 790 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Küresel petrol arzı ocakta düştü

Öte yandan, küresel petrol arzı ocakta günlük 1 milyon 220 bin varil azalarak 106 milyon 600 bin varile geriledi. Söz konusu düşüşte, Kuzey Amerika'daki aşırı kış koşulları ile Kazakistan, Rusya ve Venezuela'daki arz kesintileri etkili oldu.