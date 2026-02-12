Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.036,32 %1,80
        DOLAR 43,6510 %0,03
        EURO 51,9917 %0,31
        GRAM ALTIN 7.107,19 %-0,42
        FAİZ 35,78 %-0,64
        GÜMÜŞ GRAM 116,67 %-1,62
        BITCOIN 67.945,00 %0,28
        GBP/TRY 59,6337 %0,23
        EUR/USD 1,1881 %0,08
        BRENT 69,13 %-0,45
        ÇEYREK ALTIN 11.620,25 %-0,42
        Haberler Ekonomi Enerji IEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü aşağı yönlü revize etti - Enerji Haberleri

        IEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü aşağı yönlü revize etti

        Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu yıla ilişkin küresel günlük petrol talebi artış öngörüsünü 83 bin varil aşağı yönlü revize etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 15:32 Güncelleme: 12.02.2026 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        IEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü aşağı yönlü revize etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 849 bin varil artarak 104 milyon 872 bin varile çıkması bekleniyor.

        Ajans, bir önceki raporunda talep artışını yaklaşık 932 bin varil olarak öngörmüş, toplam tüketimin ise 104 milyon 980 milyon varile ulaşacağını tahmin etmişti.

        Ajansa göre aşağı yönlü revizyon, tüketimdeki mevsimsel zayıflığı yansıtıyor. Küresel petrol talebi, yılın geleneksel olarak en düşük seviyesi olan ocak ayında bir önceki aya göre yaklaşık 2 milyon 700 bin varil azaldı.

        IEA, raporda "2025’te olduğu gibi artışın tamamı OECD dışı ekonomilerden kaynaklanacak ve ülke bazında Çin başı çekecek." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        OECD dışı ülkelerde petrol talebinin bu yıl 857 bin varil artışla 59 milyon 80 bin varile ulaşması öngörülürken, OECD ülkelerinde talebin 8 bin varil düşüşle 45 milyon 790 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

        Küresel petrol arzı ocakta düştü

        Öte yandan, küresel petrol arzı ocakta günlük 1 milyon 220 bin varil azalarak 106 milyon 600 bin varile geriledi. Söz konusu düşüşte, Kuzey Amerika'daki aşırı kış koşulları ile Kazakistan, Rusya ve Venezuela'daki arz kesintileri etkili oldu.

        Aynı dönemde, OPEC grubunun ham petrol arzı önceki aya göre günlük yaklaşık 410 bin varil artarak 29 milyon 280 bin varil olarak hesaplandı.

        OPEC'in doğal gaz sıvıları üretimi de 110 bin varil artışla 5 milyon 830 bin varile çıktı. Böylece grubun toplam petrol arzı 35 milyon 120 bin varil oldu.

        OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise aynı dönemde yaklaşık 1 milyon 75 bin varil azalarak 71 milyon 46 bin varil seviyesine geriledi.

        IEA, küresel petrol arzının bu yıl 2 milyon 400 bin varil artarak ortalama 108 milyon 600 bin varile ulaşmasını öngörüyor. Ancak ajans, yıl geneli için arz artışı tahmininin, soğuk hava dalgasının ardından ilk çeyrekte yapılan 340 bin varillik aşağı yönlü düzeltmenin etkisiyle yaklaşık 90 bin varil düşürüldüğünü bildirdi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da kaçakçılara yönelik operasyonda 11 lüks araca el konuldu; 14 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da otomotiv kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 65 milyon lira olduğu değerlendirilen 11 lüks araç ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken el konulan araçlardan birinin sanal medya ünlüsü oto ekspertiz işi yapan Ferdi Gökçe'ye ait olduğu bel...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Altını satmamak lazım
        Altını satmamak lazım
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı