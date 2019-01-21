Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) sosyal sorumluluk, sürdürülebilir kalkınma ve Türkiye’de iş ortamının geliştirilmesi konularında işbirliğine gidiyor.

İki kurum arasında imzalanan mutabakat anlaşması çerçevesinde IFC ve TÜSİAD, iş ortamının geliştirilmesi, sürdürülebilir gelişim ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında işbirliklerini artıracak. Cinsiyet eşitliği, uluslararası ticaret, rekabetçilik, bankacılık sektörü ve sermaye piyasaları, kurumsal yönetim, dijital ekonomi ve dönüşüm alanları her iki kurum için ortak ve öncelikli çalışma alanları olarak belirlendi.

'KÜRESEL DENEYİMLERİ TÜSİAD'A AKTARACAĞIZ'

IFC Türkiye Ülke Müdürü Arnaud Dupoizat, "Bu işbirliği, yıllardır birlikte önemli işler başardığımız Türkiye özel sektörüne desteğimizi artırmak için yeni fırsatlar oluşturmamıza ve IFC’nin küresel deneyimlerini TÜSİAD’ın temsil ettiği kurumlara aktarabilmemize imkan verecek" dedi.

TÜSİAD'ın önceliklerinin daha iyi işleyen bir demokrasi, hukukun üstünlüğü, makro ekonomik istikrar, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, dijital dönüşüm ve sosyal ilerleme olduğunu vurgulayan TÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Bahadır Kaleağası, IFC ile gerçekleşen yeni işbirliğinin Türkiye’nin küresel ekonomiye katkısının desteklenmesi konusunda Türk iş dünyasının analiz ve etki yeteneğinin yükseltilmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.