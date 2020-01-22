Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Davos'ta konuştu

Faiz oranları ne kadar oldu?

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Finans Merkezi için Körfez ve Asya ülkelerinden ilgi olduğunu, görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Albayrak, Davos Zirvesi'nin ikinci gününde CNN Türk'e röportaj verdi.

'GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR'

Davos'un gayet olumlu geçtiğini belirten Albayrak yabancı bir çok sektörel marka yöneticisi ile görüştüklerini kaydetti. "2020 ertelenen yatırımların hayata geçtiği bir yıl olacak" diyen Albayrak Türkiye'nin yüzde 5 büyüme hikayesi ile pozitif ayrışacağını belirtti.

Albayrak"Bu yılın doğrudan yabancı yatırım açısından önemli bir yıl olacağını öngörüyoruz. Türkiye'de bu yılın değişim yılı olduğunu, yurt dışı iletişimini de güçlü yaparak göreceğiz . İstanbul'un bir finans merkezi olarak doğal mecra olma hikayesi kendiliğinden yeşeriyor. Finans merkezi için Körfez ve Asya ülkelerinden ilgi var, görüşmeler sürüyor" dedi.