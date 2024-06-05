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        Haberler Spor Futbol İtalya Igor Tudor Lazio'daki görevinden 3 ayda istifa etti! - Futbol Haberleri

        Igor Tudor Lazio'daki görevinden 3 ayda istifa etti!

        İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, 18 Mart'ta göreve getirilen teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 23:25 Güncelleme: 05.06.2024 - 23:25
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        Tudor 3 ayda istifa etti!
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        İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da teknik direktör Igor Tudor'la yollar ayrıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Igor Tudor, bugün görevinden istifa etti. Yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        18 MART'TA GELMİŞTİ

        18 Mart'ta Lazio'nun başına geçen Igor Tudor, takımının başında 11 maça çıkarken, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.

        Lazio, Serie A'da sezonu 61 puanla 7. sırada tamamladı.

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