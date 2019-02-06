Caner Aktan'ın haberine olay 22 Aralık günü İzmit'in en büyük parkı olan Seka Park'ta meydana geldi. Kaan İmral, Tekila adlı doberman cinsi köpeğini gezintiye çıkardı. Kısa süreli dinlenmek için parktaki bir banka oturduğunda ise köpeğini bankın arkasındaki aydınlatma direğine bağladı. Köpeğin boynundaki metal zincir, aydınlatma direğindeki elektrik kaçağından akım aldı. Akıma kapılan Tekila hayatını kaybetti. Direğin oyun parkı içerisinde olması ihmal iddialarını gündeme getirdi. Kaan İmral'ın şikayeti üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

İHMAL BULUNAMADI



Savcılık tarafından tamamlanan soruşturmada direklerden sorumlu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli olan Ertan A.'nın olayda kastının olmadığını belirtildi. Mala zarar verme suçunun ise taksirle işlenemeyeceğini belirten savcılık, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığını belirtti.

KAMU MALINA ZARAR



Ancak aydınlatma direğine zarar verdiği iddiasıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine savcılık İmral hakkında soruşturma başlattı. Kaan İmral, "Tekila ile beraber belediyenin aydınlatma direğine zarar verdiğimiz iddia ediliyor. Tekila ile beraber direği yerinden oynatıp kırmışız. Ve burada cüzi bir miktarda kamu malına zarar verdiğimiz için belediye bizden şikayetçi. Burada bir suç var, burada bir ihmalkarlık var. Bu benim yapabileceğim bir şey değil. Bu belediyenin bir ihmalkarlığı belediyenin bir suçu. Biz haklıyken şu anda onlar haklı oldu ve onlar bizim üzerimize geliyor. Türkiye'de hayvan hakkı diye hiçbir şey yok. Ben evladımın ölümünü ancak benim malıma zarar geldiği için dava açabiliyorum" dedi.