İK dünyası İzmir’de buluştu

Ödüllendirme sistemleri şirketi Momento’nun, İnsan Kaynakları (İK) süreçleri ve organizasyonel dönüşüm alanında danışmanlık hizmeti veren Arven Consultancy ile işe alım süreçlerini otomasyon çözümleriyle dijitalleştiren Hirex iş birliğiyle hayata geçirdiği Re-HR etkinliği bu kez İzmir’de gerçekleşti.

Topluluk partnerliğini PERYÖN Ege ve İzQ girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin üstlendiği etkinlikte, insan kaynaklarının dijital dönüşümünden yapay zekânın İK süreçlerine etkisine, çalışan deneyimi ve bağlılığının geleceğinden yetenek yönetiminde öne çıkan yeni yaklaşımlara kadar pek çok konu masaya yatırıldı. İlham veren konuşmalar ve farklı disiplinlerden profesyonellerin bir araya geldiği buluşma, İK dünyasının geleceğine ilişkin önemli içgörüler sundu.

“İK DÖNÜŞÜMÜ TEKNOLOJİ KADAR ÇALIŞANLA ŞEKİLLENİYOR"

Momento’nun Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, panelde yaptığı konuşmada şu değerlendirmede bulundu: “İnsan kaynaklarındaki dönüşüm teknolojiyi kullanmakla sınırlı kalmıyor; çalışanı anlamayı, beklentileri doğru okumayı ve kurum ile çalışan arasındaki bağı güçlendirmeyi de öncelik haline getiriyor. Bugün yeteneği kazanmak kadar, ona kendini değerli hissettiren bir deneyim sunmak da kritik önem taşıyor. Momento olarak tam da bu noktada çalışan bağlılığını besleyen, takdir ve ödüllendirme kültürünü destekleyen inovatif çözümlerimizle kurumların yolculuğuna eşlik ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz de çalışan deneyimini merkeze alan yaklaşımlarımızla kurumların uzun vadeli performansını güçlendirmek ve sürdürülebilir başarıya katkı sağlamak.”

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI DOĞRU SİSTEMİ KURMAKLA MÜMKÜN"

Arven Consultancy Kurucusu Burcu Doğru da şunları söyledi: “İnsan kaynakları günümüzde süreç yönetimi olmanın ötesinde organizasyonun geleceğini tasarlama işidir. Rekabet avantajı ise yalnızca teknoloji değil, teknolojiyi doğru kullanan ve onunla birlikte kurgulanmış insan deneyimidir. Artık mesele yeteneği kazanmanın yanında o yeteneğin kalmak isteyeceği bir yapıyı da inşa edebilmektir. Biz ARVEN olarak şirketlerin sadece işe alımını değil; organizasyonel DNA’sını, karar alma mekanizmalarını ve büyüme mimarisini yeniden tasarlıyoruz. Çünkü sürdürülebilir başarının doğru insanı bulmanın ötesinde doğru sistemi kurmakla mümkün olduğuna inanıyoruz. Ve biliyoruz ki o sistem, insan ve teknolojinin birlikte tasarlandığı yerde başlar.”

“YAPAY ZEKÂ VE VERİ ODAKLI SİSTEMLER OBJEKTİFLİĞİ ARTIRIYOR"

Hirex Kurucu Ortağı Ahmet Hoşgör de şöyle konuştu: “Bugün işe alım süreçlerinde en büyük sorun yetenek bulmak değil, doğru adaya doğru zamanda karar verebilmek. Şirketler yüzlerce başvuru almasına rağmen, süreçlerin yavaşlığı ve dağınıklığı nedeniyle en iyi adayları kaçırabiliyor. Bu noktada işe alım artık bir operasyon olmanın ötesinde bir karar verme süreci haline geliyor. Yapay zekâ ve veri odaklı sistemler, şirketlerin daha hızlı, daha objektif ve daha isabetli kararlar almasını mümkün kılıyor. Bu doğrultuda geleceğin İK’sı süreç yöneten değil, doğru kararları en hızlı şekilde verebilen organizasyonlar olacak.”

4U Coaching & Consulting Kurucusu Sibel Uğur ise şunları aktardı: “İş hayatındaki 30 yıllık deneyimim, üst düzey yöneticilik ve profesyonel koçluk perspektifimle yapay zekâ ve otomasyon uygulamalarının İK’nın operasyonel yükünü azaltarak daha fazla veri odaklı, öngörülebilir ve çalışan deneyimi merkezli kararların önünü açtığını söyleyebilirim. Özellikle yetenek kazanımı, performans yönetimi ve çalışan bağlılığı süreçlerinde akıllı otomasyon çözümlerinin, İK profesyonellerinin danışmanlık ve stratejik iş ortaklığı rolünü güçlendireceğine inanıyorum. Teknolojinin insan odaklı liderlik yaklaşımlarıyla birlikte ele alındığında gerçek değer yarattığını düşünüyorum. Gelecekte İK fonksiyonlarının, yapay zekâ destekli içgörülerle organizasyonel çevikliği artıran ve çalışan potansiyelini daha görünür kılan bir dönüşümün merkezinde konumlanacağını öngörüyorum.”

Microsoft Yapay Zekâ İş Çözümleri Satış Yöneticisi Utku Şengül de “Yapay zekâ, şirketlerde yalnızca teknolojiyi değil, karar alma biçimini ve departmanların rolünü kökten dönüştürüyor. Verinin hızla arttığı, belirsizliğin kalıcı hale geldiği bu dönemde fark yaratan organizasyonlar; daha fazla bilgiye sahip olanların ötesinde doğru kararı en hızlı şekilde verebilenler oluyor. İnsan kaynakları da bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. İK artık süreç yöneten bir fonksiyon olmaktan çıkarak, işe alımdan performans yönetimine kadar pek çok alanda iş sonuçlarını doğrudan etkileyen stratejik bir karar merkezi haline geliyor. Microsoft’un yaklaşımı, yapay zekâyı sadece bir otomasyon aracı değil, insan muhakemesini güçlendiren bir iş ortağı olarak konumlandırıyor. Geleceğin başarılı İK organizasyonları, fazla sayıda rapor üretmekten çok, doğru içgörüyü hızla aksiyona dönüştürebilen, insanı merkeze alırken teknolojiyi etkin kullanan yapılar olacak” dedi.