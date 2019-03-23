İkale tazminatında vergi iadeleri ne zaman ödenecek?

Emeklilik süresini öne çekmek için bazen bir gün bile yeterli olduğundan, sadece ihtiyaç kadar borçlanma yapılması gerekiyor.

Soru: Sigorta başlangıcım 01/07/1997, doğum tarihim 19/07/1974. SSK prim gün sayım 6665’tir. İşe girmeden önce 18 ay askerlik yaptım. Askerlik borçlanmasıyla ne zaman emekli olabilirim? Askerlik süresinin tamamını borçlanmam gerekir mi? (Nazif Kayaalp)

Yanıt: Nazif Bey, normalde 57 yaş, 5900 prim gününe tabisiniz. Askerliğinizi işe girmeden önce yaptığınız için, borçlanma yaptığınızda emeklilik yaşınızı öne çekebilirsiniz. Ancak, askerlik sürenizin tamamını borçlanmanıza gerek yok, 38 gün askerlik borçlanması yaptığınızda emeklilik yaşını 56’ya çekebilirsiniz.

2019 yılında askerlik borçlanması için ödenmesi gereken günlük prim tutarının alt sınırı 27.29 TL, tavanı ise 204.67 TL. Alt sınırdan borçlanma yapan kişinin, 540 günlük askerlik süresinin tamamını borçlandığında 14 bin 736 lira prim ödemesi gerekir. Alt sınırdan 1.037 TL prim ödeyerek, 38 günlük borçlanma yaptığınızda emeklilik sürenizi bir yıl öne çekebilirsiniz.

Borçlanmayı hemen yapmanız da gerekmiyor, emeklilik tarihiniz yaklaştığında yapabilirsiniz.

Soru: Doğum tarihim 11 Eylül 1969. SSK başlangıcım 25/5/1992’dir. Kesintisiz çalışıyorum. Erken emeklilik için askerlik borçlanmamı yaptım. Ne zaman emekli olabilirim? (S. A. Can)

Yanıt: 53 yaş, 5600 prim gününe tabisiniz. Askerliği işe başladıktan sonra yaptıysanız 11 Eylül 2022’de emekliliğe hak kazanırsınız. Askerliği işe başlamadan önce yaptıysanız emeklilik yaşınız 52’ye çekileceğinden, 11 Eylül 2021’de emekli olabilirsiniz.

ASKERİ TABİPLER NE ZAMAN TSK’YA ÇAĞRILACAK?

Soru: Habertürk’te, askeri tabip subaylardan yükümlülüklerini tamamlamamış olanların Türk Silahlı Kuvvetleri’ne geri çağrılacağına ilişkin haberinizi okudum. Bu düşünce aşamasında mı, yoksa uygulamaya geçme durumu söz konusu mu? (F. Çolak)

Yanıt: Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) tabip ihtiyacını gidermek amacıyla bir süredir çeşitli tedbirler alıyor. Bu tedbirler arasında, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Sağlık Bakanlığı’na ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilen tabip subaylardan yükümlülüğünü tamamlamamış olanların geri çağrılması da bulunuyor. Konuyla ilgili yasa taslağı üzerinde çalışmalar devam ediyor. Taslağın yasalaşması halinde, mazeretsiz bir ay içinde göreve başlamayanlar, kalan yükümlülük süresi boyunca mesleki faaliyette bulunamayacaklar.

SSK’DAN 3.5 YIL DAHA ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Soru: 1964 doğumluyum. 2 Şubat 1999’da BAĞ-KUR primlerimi yatırmaya başladım, 6700 prim günüm bulunuyor. Askerliğimi işe başlamadan önce yaptım. Normal şartlarda ne zaman

emekli olurum? Emeklilik tarihim, askerlik borçlanması veya farklı bir şekilde öne çekilebilir mi? (Muhammet Kalkan)

Yanıt: BAĞ-KUR’lu olarak, 9000 prim günü ve 58 yaşa tabisiniz. Askerlik borçlanmasıyla yaşı 57’ye çekebilirsiniz. Fakat, BAĞ-KUR'dan emekli olabilmek için askerlik borçlanmasına ilave olarak 5 yıl daha prim ödemeniz gerekecek. Bu durumda 2024'te emekli olabilirsiniz.

SSK'dan devam etme imkanınız varsa, askerlik borçlanması yapmanıza gerek

kalmadan 3,5 yıl çalıştıktan sonra 2022'de emekli olabilirsiniz.

İKALE TAZMİNATINDA VERGİ İADELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Soru: İkale tazminatında vergi iadesi ödemeleri ile ilgili bir tarih var mıdır? (Tuncer Kara)

Yanıt: İadelerin ne kadar süre içinde yapılacağına ilişkin yasada ve tebliğde bir tarih bulunmuyor. Başvurular incelendikten sonra ödeme yapılması gerekiyor.

İKALE SÖZLEŞMESİNDE VERGİ, GELİR VERGİSİ DİLİMİNE GÖRE DEĞİŞİR

Soru: İkale sözleşmesi ile 2016 yılında işten ayrıldım. Bana 113 bin lira tazminat ödendi. Tazminattan kesilen vergi tutarı ne kadardır? (Serhat Y.)

Yanıt: Serhat Bey, öncelikle 113 bin liranın tamamının ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminat olduğundan emin olmalısınız. Eğer öyle ise ayrıldığınız tarihteki gelir vergisi dilimine bağlı olarak sizden 17 bin lira ile 40 bin lira arasında vergi kesilmiş olmalı.

İHBAR TAZMİNATINDAN KESİLEN VERGİ İADE EDİLİR Mİ?

Soru: Elimdeki tazminat bordrosuna göre, kıdem tazminatından vergi kesilmemiş. Ancak ihbar tazminatı, kullanılmayan izinlerden ve ayrılırken tazminata ek olarak verilen tutardan vergi kesintisi gözüküyor. Bunlara ait vergi iadesi alınabilir mi? (Oya Tuğrul)

Yanıt: Oya Hanım, “Ayrılırken tazminata ek olarak verilen” paranın ne olduğu önemli. Bu para, iş akdini karşılıklı sonlandırmaya istinaden yapılan bir ödeme ise bundan kesilen vergi iade edilir. Aksi takdirde ücret niteliğindeki yıllık izin, ihbar tazminatı gibi ödemeler için alınan vergiler iade edilmez.

TAZMİNATIN VERGİDEN MUAF TUTARI NASIL HESAPLANIR?

Soru: Ahmet Bey, Habertürk’teki yazılarınızı ilgiyle takip ediyorum, değerli bilgilendirmeleriniz için teşekkür ediyorum. Ben 24.09.2018 tarihinde çalıştığım işyerinden ikaleli olarak ayrıldım. İşveren kıdem tazminatı ve ayrıca ikale tazminatı ödedi. Kıdem tazminatı için gelir vergisi tevkifatı yapılmadı ancak ikale tazminatının tamamı için gelir vergisi tevkifatı yapıldı. Normalde ikale tazminatının kıdem tazminatı tavanına kadar olan kısmı için gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerekmiyor muydu? Eğer öyle ise interaktif vergi dairesinden başvuru yapamıyorum, elden dilekçe ile gelir vergisi iadesi için başvuruda bulunabilir miyim? (Fatih Yılmaz)

Yanıt: Fatih Bey, 27 Mart 2018 tarihinden sonrası için vergiden istisna olacak tutarın hesabında kıdem tazminatı + ikale tazminatı toplamı dikkate alınıyor. Örneğin bu yıl kıdem tazminatı tavanı 6.017 TL. İki yıllık hizmet karşılığı ödenen kıdem tazminatı ve ikale tazminatı toplamının 12 bin 34 TL’lik kısmı vergiden istisna, kalan tutarın tamamı vergiye tabi olacak. Kaç yıl çalıştıysanız 6.017’yi yıl sayısı ile çarparak istisna kapsamındaki tutarı hesaplayabilirsiniz.