Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele eden İkbal Afyon Belediye Yüntaş, sahasında İzmir ekibi Arkas Spor'a 3-1 mağlup oldu.

Voleybol Efeler Ligi'nde İkbal Afyon Belediye Yüntaş ile Arkasspor maçı Prof. Dr. Veysel Eroğlu SporSalonu'nda oynandı. Karşılaşmaya her iki takım da etkili başladı. İlk ve ikinci seti konuk ekip Arkasspor 19-25 ve 20-25 alarak rakibine 2-0 üstünlük sağladı. Ev sahibi Afyon Belediye rakibine üstünlük sağlayarak üçüncü seti 25-19 üstün tamamladı: 1-2.

Büyük bir mücadelenin verildiği 4'üncü sette Arkasspor art arda bulduğu sayılarla 29-27 üstünlük sağlayarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 1 - Arkas Spor: 3

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Sadettin Deneri, Hakkı Demiralay

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Fatih Cihan, Muhammed Ertuğrul, Stankovic, Klapwijk, Caner Çiçekoğlu, Smith (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Berk Özbek, Mehmet Hacıoğlu, Gökhan Çatal, Burak Hascan)

Arkas Spor: Mert Matic, Radke, Taht, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija (Burak Mert, Burak Çevik, Bravo, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya)

Setler: 19-25, 20-25, 25-19, 27-29

Süre: 114 dakika (23, 28, 25, 38)

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