Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Fransız otomotiv üreticisi PSA, bünyesindeki Peugeot ve Citroen markalarının küçük otomobillerini rafa kaldırma kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre, Fransız üreticinin mini sınıftan çıkma kararının arkasında düşük kârlılık bulunuyor.

Verilen karar, Peugeot 108 ve Citroen C1 gibi modellerin bantlara veda edeceği anlamına geliyor. Şirket kaynakları, aynı sınıfta otomobiller üreten Fiat'ın PSA ile birleşecek olmasının da kararda etkili olduğuna işaret ediyor.

Fiat'ın ürün portföyündeki 500 ve Panda modelleri İtalyan markanın satışlarında önemli yer tutuyor. Bir süre önce hibrit ve elektrikli 500'ün tanıtılması da, İtalyanların bu modele verdiği önemi gösteriyor.

PSA ile Fiat Chrysler'ın (FCA) birleşmesinin tamamlanarak Stellantis isimli şirket altında buluşmasının önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlanacağı kaydediliyor.

PAZAR PAYLARI DÜŞTÜ

Öte yandan, PSA'nın, Peugeot 108 ve Citroen C1 modellerinin üretildiği Çekya'daki Toyota ortaklı fabrikasındaki hisselerini daha önce satma kararı aldığını da belirtelim.

Söz konusu iki modelin kaputunun altında içten yanmalı motorların yer almasının, PSA'nın bu modelleri terk etmesine yol açtığı da verilen bilgiler arasında. Avrupa'da yakında yürürlüğe girecek yeni emisyon kuralları çerçevesinde, kârlılığın düşük olduğu belirtilen bu segmente, üretim maliyetlerinin daha da artacağı kaydediliyor.

A segment olarak adlandırılan otomobiller, son yıllarda Avrupa'da ciddi oranda kan kaybetti. IHS Markit'in verilerine göre, bu otomobillerin pazar payları 3 puandan fazla azalarak yüzde 7.4'e düştü.