Ya kreş ya tazminat

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İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın ocak ayında Volkswagen (VW) olurken, VW'yi, Renault ve Ford izledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) ICDICATA verilerine dayandırarak hazırladığı ikinci el online pazar raporuna göre, yılın ilk ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 144 bin 600 adet satış gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 12 arttı.

Ocak ayında Türkiye ikinci el online pazarında ilana çıkan araç adedi 162 bin 249 olarak kayıtlara geçerken, ilana çıkan araçların yüzde 89'u satıldı. Geçen yıl aynı dönemde 206 bin 687 adet araç ilanı yayınlanmıştı. İlandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde, söz konusu araçların yüzde 63'ü satılmış oldu.

İkinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 85.8, hafif ticari araçların payı yüzde 14.2 olarak gerçekleşti. Segment bazında ele alındığında ikinci el online pazarda Ocak ayında 52 bin 8 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı.

Segment bağımsız olarak bakıldığında, ocak ayında ikinci el online pazarda araç fiyatlarında Aralık 2019'a göre ortalama yüzde 11.6 artış oldu.

EN ÇOK VW TERCİH EDİLDİ

Bu yılın Ocak ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 19 bin 677 adet satışla Volkswagen (VW) oldu.

VW'yi, 18 bin 818 adetle Renault, 14 bin 720 adetle Ford, 11 bin 850 adetle Fiat, 9 bin 487 adetle Opel, 8 bin 266 adetle Hyundai, 8 bin 252 adetle BMW, 7 bin 141 adetle Mercedes Benz, 7 bin 63 adetle Peugeot ve 5 bin 182 adetle Toyota izledi.

Bu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 76'sını temsil etti.

Ocak ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında VW'nin Passat modeli 6 bin 488 adetle başı çekti.

Passat'ı, 5 bin 168 adetle Renault'nun Clio, 4 bin 793 adetle Ford'un Focus, 4 bin 273 adetle Opel'in Astra, 4 bin 266 adetle Renault'nun Megane, 4 bin 263 adetle yine Renault'nun Fluence, 3 bin 474 adetle Toyota'nın Corolla, 3 bin 322 ile Renault'nun Symbol, 3 bin 46 adetle Hyundai'nin Accent ve 3 bin 12 adetle de VW'nin Golf modeli izledi.

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 2 bin adetle Ford Transit ilk sırada yer aldı. Ford Transit'i, 1989 adetle Fiat Doblo, 1829 adetle Ford Transit Connect, 1542 adetle Ford Ranger, 1332 adetle Peugeot Ranger, 916 adetle Renault Kangoo, 899 adetle Fiat Fiorino, 831 adetle Citroen Berlingo ve 689 adetle VW Transporter izledi.

10 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 35.8

Satışlar araçların yaşına göre değerlendirildiğinde, Ocak ayında ikinci el online pazarda 10 yaş araçlar yüzde 35,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Ardından yüzde 10,6 ile 4 yaş ve yüzde 9,3 ile de 5 yaş araçlar sıralandı.

Öte yandan, 12 ülkede günde 8 milyondan fazla veriyi tarayan INDICATA'nın 2016 yılında faaliyetlerine başlayan Türkiye ofisi, 4 yıldır Türkiye ikinci el online pazarındaki milyonlarca veriyi tarayarak Türkiye'deki tüm marka ve modellerin anlık analizini sektör paydaşlarına (OEM'ler, yetkili bayiler, kiralama ve leasing şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, galeriler, finans kuruluşları) sunuyor.

INDICATA tarafından raporlanan söz konusu fiyat trendi, Türkiye'de ikinci el ticareti ile uğraşan, 40 binden fazla kurumun halka açık olan sitelerdeki ilanlarının perakende fiyat hareketleri izlenerek hazırlandı.