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Telefonunu ikinci elde satışa çıkaracaklar, nelere dikkat etmeli?

HABERTURK.COM

Yükselen döviz kurları sebebiyle akıllı telefon fiyatları gün geçtikçe artarken tüketiciler ikinci el telefon alım ve satımına yöneliyor. İkinci el telefon pazarında satışların artmasıyla birlikte kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliği de gittikçe önem kazanıyor. İşte kullanıcıların telefonlarını satışa çıkarmadan önce dikkat etmeleri gereken 5 temel ipucu…

ikinci el telefon

Döviz kurlarındaki artış sebebiyle cep telefonu fiyatlarının yükselmesi birçok tüketicinin elindeki cihazı satışa çıkarmasına neden olurken ikinci el telefon pazarında da satışları hızlandırıyor.

Bu süreçte kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliğinden endişe duyduğunu belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, kullanıcılara telefonlarını satışa çıkarmadan önce dikkat etmeleri gereken noktaları sıraladı. İşte telefonunu satmayı düşünenlerin ilk olarak atması gereken 5 temel adım: 

1- Telefonunuzu Yedekleyin

Telefonunu satmadan önce tüm verilerini yedekleyen kullanıcılar, yeni cihazına bu verileri aktarabiliyor. iPhone kullanıcıları, telefonunun ayarlar kısmından iCloud'a gelerek depolama ve yedekleme seçeneğine tıklayıp ‘şimdi yedekle’ işlemi ile verilerini bulut sistemine aktarabiliyor. Android kullanıcıları ise verilerini bilgisayara aktarmak için bir USB kablosu kullanabilir ya da Android cihazlar için tasarlanan yedekleme uygulamalarından faydalanabilir.

2- Hesaplarınızı Devre Dışı Bırakın

Tüm verilerin yedeklenmesinden sonraki adım ise telefonunuzdaki hesapları devre dışı bırakmak. Bu şekilde satılan mobil cihazın yeni sahibi, telefonu kendi kişisel bilgileriyle etkinleştirme konusunda herhangi bir problem yaşamıyor. Bu adım özellikle kullanılmış bir iPhone için çok daha  önemli. iOS 7 veya üstü bir iPhone satmayı veya takas etmeyi planlayan kullanıcılar, iPhone’da bulunan etkinleştirme kilidinin kapalı olduğundan emin olmaları önemli bir unsur. iPhone kullanıcılarının, verilerini yedekledikten sonra cihazlarını hem iCloud'a hem de iTunes'a kaydetmeleri gerekiyor. Cihazı iCloud ve iTunes'a başarıyla kaydeden kullanıcıların, sonrasında telefonun tüm içeriğini silmesi gerekiyor. Android kullanıcıları ise telefonu sıfırlamadan önce Google hesabı altında yer alan ‘hesabı kaldır’ seçeneğini tıklayarak süreci çözebiliyor.

3- Verilerinizi Silmeden Önce Şifreleyin

Mobil cihazlardaki verileri silmeden önce güvenli bir şekilde şifrelemek, verilerin şifreleme anahtarı olmadan erişilemez bir hale gelmesini sağlıyor. iPhone verilerinin varsayılan, Android verilerinin ise ‘manuel’ olarak şifrelenmesi gerekiyor. Bu özelliği ‘Ayarlar - Güvenlik’ başlığı altında bularak cihazı şifrele seçeneğine dokunmanız gerekiyor. Cihazı şifreledikten sonra verilere erişimi engelleniyor.

4- Cihazınızdan SIM veya SD Kartları Çıkarın

Çoğu kullanıcının bilgisi dahilinde olup yine de unuttukları basit adımlardan biri de cihazları satmadan ya da takas etmeden önce SIM kart ve SD kartları çıkarmamak. Kullanıcıların, bu basit ama etkili adımı göz ardı etmemeleri gerekiyor.

5- Telefonunuzu Fabrika Ayarlarına Sıfırlayın

Telefonunuzdaki tüm verileri güvenli bir şekilde silmenin en kolay yollarından biri fabrika ayarlarına sıfırlamak. iPhone için yapmanız gereken tek şey ayarların altında yer alan ‘genel’ seçeneğini bularak ‘sıfırla’ ve ardından ‘tüm içeriği sil’ adımlarını takip etmek. Android cihazlarda ise ‘Ayarlar ve Gizlilik’ özelliğini seçerek telefonu sıfırlamak yeterli oluyor.

 

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